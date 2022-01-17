女網紅先後染Delta、Omicron　曝驚人反差：從沒食慾變超爆餓

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲墨爾本女網紅杜芬（Alexandra Duffin）日前發布影片表示，距離上次確診Detla變異株4個月後，本月初她又中了Omicron。她說原以為已經打了2劑疫苗會沒事，沒想到這麼快又中鏢，不過有了「難得的經驗」也讓她發現原來2種變異株的症狀會差這麼大，可以從「完全沒食慾」變成「無時無刻都想吃東西」。

▲杜芬打完2劑疫苗又突破性感染。（圖／翻攝自TikTok／alexandra.duffin）

綜合外電報導，杜芬在TikTok上擁有7萬多名粉絲，她日前發布影片表示自己再度確診正在隔離中。去年10月還沒接種疫苗的她確診當時的主流病毒株Delta，後來打了疫苗又感染Omicron，4個月內確診2次的誇張經歷讓她引起不少網友關注。

「我上一次中鏢的經驗，根本沒進食，我完全失去食慾」，杜芬在TikTok影片中說她的體重因此稍微減輕，「我不開玩笑，我愛死了。」然而對比之下這次感染了Omicron，她卻餓到每5分鐘就想要吃點東西，甚至還自嘲體重節節上升，「抱歉啦大家，我已經因為染疫被隔離了7天，現在我要去請產假了」，「結束隔離的我就會變得不一樣了」！

▲杜芬說染Omicron後無時無刻都很餓。（圖／翻攝自TikTok／alexandra.duffin）

杜芬進一步指出，無法遏制的食慾尤其表現在甜食上，她不停想吃冰淇淋、鬆餅和焦糖爆米花，「我感覺我爆吃超多東西卻停不下來，超怪...我發現我才剛吃完一餐，一個小時後又會餓了或是嘴很饞，很不像我，因為之前我每天都很少吃東西，我朋友甚至得強迫我吃東西，所以這真的很有趣。」

確診10天後，杜芬表示還是會覺得全身無力一直有疲憊感，除了無止盡的食慾外，每天都因頭痛所苦，「我會逼自己走到屋外多活動，但一個小時內我就必須坐下或躺下來，這樣真的很煩，因為我只想要快點好起來，但我知道現實不是這樣。」她表示自己過往是個非常有活力的人，每天的疲憊感讓她失去耐性，只想要快點百分之百痊癒。