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注意大量兒童確診！　醫曝3大衝擊來襲：這一波要守住

記者邱晟軒／綜合報導

國內Omicron疫情持續延燒！對此，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇昨（16日）發文示警3大衝擊，包括注意兒童的大量感染，他更指出這兩天是返鄉潮高峰，若無法守住這一波本土疫情，台灣社區「很快會見識到全球的omicron牆」。

姜冠宇醫師16日在臉書發文表示，這兩天是返鄉潮高峰，因為算好是7+7後趕上過年，台灣如果這一波春節前疫情沒有守住，很快就會見識到全球的omicron牆（omicron wall）在台灣社區形成，而omicron wall發生的當下，又會造成哪些衝擊呢？

▲▼ 。（圖／翻攝）

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▲Omicron變異株肆虐全球，確診數攀升染如一堵高牆。 （圖／翻攝statista）

姜冠宇醫師指出，如同第一張圖，新冠疫情進入第三個年頭，世界卻面臨前所未有的病例激增，上週日全球新冠病毒病例的 7 天平均值攀升至 242 萬例幾乎是 2021 年 4 月達到的峰值的 三倍。

姜冠宇醫師說，由於omicron變異的出現，許多國家目前都看到了浪湧更像是一堵垂直的牆，而不是之前的波浪中看到的穩定攀升。他也舉例美國的疫情狀況，表示新冠病毒感染人數飆升至新的高度，在過去 7 天裡，超過 550 萬個新病例登記在案，美國7天平均新增感染人數首次突破70萬，每日病例首次突破100萬，遠遠超過以前的所有記錄。

▲▼ 。（圖／翻攝statista）

▲美國醫療量能受衝擊。（圖／翻攝statista）

姜冠宇醫師警告，「omicron明顯是一個挑戰醫療管理的變異株」，雖目前看似較少攻擊下呼吸道造成重症、較少的加護病房重症資源，但目前感染上升的空前速度，幾乎是肯定的由於數百萬人同時感染與隔離，而佔床使衛生系統超過負荷，在資源上排擠其他重症造成整體的危險。

姜冠宇醫師指出，美國住院的人數同樣創下新高，本週超過 15 萬人，在許多受災嚴重的州，確診或疑似患者已佔滿可用 ICU 床位的三分之一左右，這很可能還是染疫總人數過大造成需要重症照護者的數量提升。華盛頓州宣布停止非緊急醫療（在台灣就是降載），拜登總統宣布向另外六個州部署增援小組，1 月和 2 月共有 1,000 名軍事醫務人員可能被派往全國各地分擔超載的醫院。

▲▼ 。（圖／翻攝statista）

▲大量的美國兒童確診新冠肺炎。（圖／翻攝statista）

姜冠宇更示警，「omicron造成兒童大量感染」，自新冠疫情以來，18 歲以下的患者大約佔 2%，目前，這個數字超過了 7%，美國CDC統計每 100,000 名 0-4 歲兒童，有 5.3 人感染住院，是 11 月下旬的兩倍多。「年齡較大的孩子狀況則與 2021 年的Delta浪潮相似」，到目前為止，尚未建議五歲以下的兒童接種冠狀病毒疫苗，在當前的 Omicron 浪潮中，美國在醫院接受治療的兒童人數一直在上升，特別是五歲以下住院人數一直在增加。

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