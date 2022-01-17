埋下去永不回復！苗栗坤輿掩埋場衝突　自救會北上告發縣府圖利

記者劉昌松／台北報導

苗栗縣坤輿事業廢棄物掩埋場案，歷經在地民眾1年抗爭，近日爆發多次肢體、流血衝突，自救會成員今在立委與聲援團體陪同下，北上法務部廉政署，告發苗栗縣政府圖利廠商，讓廠商疑似以偽造文書方式，規避環評。自救會指出，掩埋場設置位置附近300公尺就是大潭調整池，牽涉的灌溉面積超過500公頃，「掩埋下去，環境永不復回。」

▲反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會長陳柏弦呼籲，掩埋場牽涉的農業灌溉面積達500公頃，應先做環評。（圖／記者劉昌松攝）

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村設置事業廢棄物掩埋場，獲准在2021年12月28日起試營運1個月，近日傳出自救會成員與坤輿保全爆發衝突，邱顯智指出「這個黑衣人、所謂坤輿的保全，把鄉親打到遍體麟傷…這些黑道在縣府掩護之下…這樣還有天理嗎？」邱呼籲民眾到現場聲援自救會，因為「17日、18日、19日，坤輿公司極有可能強行大量進場，製造衝突，坤輿自己上網徵求走路工，2天4500元，希望廉政署積極調查…為什麼20年沒辦法試運轉的掩埋場，為又可以讓他試運轉。」

▲時代力量立委陪同自救會到廉政署告發苗栗縣府圖利廠商。（圖／記者劉昌松攝）

時代力量立委陳椒華指出，掩埋場案涉嫌違法的地方，包括開發場址的周邊道路沒有列入土地計算，如果列入的話，場址明顯超過2公頃，須進入環評，也要送內政部區域計畫委員會審查，另外場址也沒有依規定設置2條道路，苗栗縣政府卻仍讓他開始試營運。除向廉政署告發檢舉外，也將檢具書狀給台北地檢署，希望檢調查清楚。

反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會會長陳柏弦則表示，坤輿掩埋場用的20年前的簡陋設施，不符現在環保法令，而且掩埋剛好就在龍昇村高地，附近300公尺就是大潭調整池，灌溉面積超過500公頃，「影響太大了，希望所有人要關心，因為這掩埋下去，環境永不復回，受害的是所有民眾。」

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