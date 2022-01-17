馬桶藏秘密一沖水就香香的！？網友力推馬桶清潔球「沖水前後有不同香味」美式賣場獨賣快手刀購入

▲有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中po文表示，近期美式賣場就出現一款馬桶救星－「Bref妙力懸掛式馬桶清潔球」，只要沖水就能自動清潔，堪稱是懶人神器。（圖／網友授權提供，請勿翻攝，下同）



消費中心／綜合報導

要說到居家清潔的「大魔王」，浴廁總是榜上有名，是對許多人來說，最難處理乾淨的地方，而魔鬼藏在細節裡，浴室中又屬馬桶最多清潔眉角！不定期清潔容易堆積髒汙、產生異味，經常使用清潔劑刷洗又擔心傷害馬桶表層的塗層，想要擁有潔白如新的馬桶、香氣宜人的浴廁，成為每個人心目中的夢想，近期美式賣場就出現一款馬桶救星－「Bref妙力懸掛式馬桶清潔球」，只要沖水就能自動清潔，堪稱是懶人神器。

講到浴廁清潔的細節，光是看起來乾淨還不夠，還要聞起來香香的才能讓人心花怒放，就有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中po文：「最近剛搬到租屋處，總覺得廁所馬桶沖水的時候都會散發出一股臭味，而且因為我是住在沒有窗戶的小套房⋯⋯廁所味道也都會傳到睡覺的地方，今天來好市多買一些日常用品，剛好看到這個，設計看起來好特別，可用來清潔又可以芳香，而且蜜桃+蘋果口味蠻吸引我的XD想像中是那種甜甜香香ㄉ少女味～哈哈，請問有人用過嗎？不知道是不是真的可以解決臭味問題？」引來網友回覆：「我推！其實我覺得掛著就有芳香的作用欸～沖水清潔劑跑出來又有另一種香味！白天外出沒在用，廁所也是香香的喔」、「我也是在外租屋之後才買來用用看，自從買了這個就很少在刷馬桶了XDD都很乾淨也沒什麼臭味～」

Bref妙力懸掛式馬桶清潔球擁有獨特德國專利科技，多種功效配方，主打「每次沖水都除菌潔淨」！擁有6種香氣選擇，更獲得Dcard卡友4.7顆星好評推薦，尤其是水漾玩香系列，獨家Aqua Active科技，每次沖水都可以享受不同的香氛氣息，產品包裝說明表示，每次沖水都可以自動清潔馬桶，有效除菌達99%，且能預防馬桶內緣生成水垢、避免汙垢附著，掛在馬桶側邊，沖水才會釋放香氣，不怕泡到沒味道，使用時間更持久。

有網友表示自己是浴室清潔控，最喜歡馬桶乾淨到發亮，「個人是浴室清潔控，尤其是喜歡馬桶乾淨到發亮又可以香香的哈哈，如果有人跟我一樣可以試試看他們家的，主要是用起來很方便，每次沖水就順便清潔了，也不用特地刷，還能除菌芳香～最近我就最喜歡用蜜桃+蘋果口味，沒沖水的時候會有淡淡的蜜桃味，沖水下去是蘋果味，蠻有趣的XDD好像是最近才新上市的而且只有好市多有賣，今天剛好要去就順便補貨了兩組，對我家馬桶來說是必備的保養品啦XDD」。

超詳細的分享也讓其他網友紛紛留言回覆「 以前都用傳統清潔劑，但聽說常常刷對馬桶也不好，想請問這一個大概可以用多久勒？」、原PO表示「真的～馬桶其實有塗層一直刷也容易損害，所以我才喜歡用這種馬桶球欸，我們家4人差不多1個月左右換一次，沖水次數比較少的話就可以用越久」，超勸敗分享讓網友直接被推坑「這個口味好像是新口味，其他賣場沒看過，馬上帶一組回家試了」。

Bref妙力懸掛式馬桶清潔球掛在馬桶側邊，沖水時才帶出清潔劑，不擔心長時間浸泡水箱中造成汙染，不用常常刷馬桶更是懶人福音。「水漾玩香系列」的蜜桃Ｘ甜蘋為美式賣場獨賣香氣，Aqua Active科技營造出「香氛變幻」的新鮮感，沖水前感受到的是清新蜜桃香氣，沖水後則出現第二重淡雅蘋果香，輕輕鬆鬆就可以讓浴廁香香的。1/17～1/26，美式賣場12串只要469元，趁過年前手刀帶一組回家，讓你的馬桶告別居家大魔王稱號。

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