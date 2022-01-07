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想要輕鬆大掃除快筆記！全聯必買討論度最高清潔用品　網：「真的是Amazing！」

▲▼魔術靈商品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲大掃除的時候又到了，想要輕鬆過好年，網友推薦全聯夯物「魔術靈除霉漂潔」和「安心抗菌噴霧」。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

家家戶戶都趕在過年前要來個大掃除，當然希望可以一次到位讓居家環境清潔溜溜，許多網友紛紛上網爬文，求推薦好用的清潔用品，FB社團《全聯消費經驗老實說》中就有網友推薦自己心目中超省時省力的清潔神器－「魔術靈」，不僅獲得超多迴響，還引來愛用者推爆！

根據知名市調機構「東方線上－專業生活型態與消費市場研究顧問」調查指出，疫情後宅在家的時間變長，也有了新的生活重心，有32%的民眾更加重視「清潔居家環境」，僅次於追劇等休閒活動，而在後疫情時代，具有抗菌功能的清潔用品也是消費者選擇的必要考量，看得見的、看不見的，都要一起乾乾淨淨才安心。

▲▼魔術靈商品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣氣候潮濕，浴廁容易滋生霉菌是所有家庭的困擾。

▲▼魔術靈,全聯。（圖／翻攝自臉書）

▲網友PO文大讚魔術靈除霉漂潔和安心抗菌噴霧。（圖／翻攝自《全聯消費經驗老實說》）

台灣氣候潮濕、家中環境容易滋生霉菌，尤其是常有水氣的浴廁，大掃除的時候總會刷到厭世，怎麼清都清不掉的霉菌讓人看了好阿雜！網友就在《全聯消費經驗老實說》中分享自己使用「魔術靈除霉漂潔」的心得：「年終掃除又快來了，先來補貨各種清潔用品，一直以來都用魔術靈家的，真的是幫我省事不少～～我個人最常買的就是這瓶除霉漂潔，真的是amazing！淋浴區周邊長年潮濕，所以也慘慘的，但這些頑強的霉！基本上噴完、放著，最後沖水就乾淨溜溜了！」

超詳細的心得推薦也引來網友留言讚聲「你的對照圖真的很驚艷耶！感覺該入手噴噴讓家裡浴室也煥然一新」、「這瓶除霉的真的很讚，哪裡髒只要隨便噴幾下，等一會沖掉就超級乾淨，連刷都不用刷」、「這瓶清潔劑真的是超好用，省時省力又方便，過年大掃除必備，大推」！

魔術靈針對台灣消費者需求，研發適合台灣潮濕易發霉氣候的「除霉漂潔」，品牌表示來自日本研發的超解霉根泡泡對霉根有超強附著力，一週一次浸泡三分鐘即可讓霉根清潔溜溜，完全不用費時費力刷洗。對於浴室中的各種頑強霉菌霉根都能有效去除，除霉同時，除霉漂潔配方也兼顧除菌，，可達99.9%強力除菌，在除霉的同時也讓細菌無所遁形。

▲▼魔術靈商品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲後疫情時代居家環境清潔成為新重心，家中常備抗菌噴霧，什麼都要噴兩下才安心。

除此之外，後疫情時代家家戶戶都對於環境清潔更有心得，尤其是隨時隨地都要準備幾罐抗菌噴霧，什麼東西都噴兩下才安心，但家中如果有小朋友，家長們還是會有較多顧慮，針對許多爸媽的困擾，原PO還分享：「這次還多帶了朋友推薦的安心抗菌噴霧，疫情期間實在是讓我的抗菌意識提高了不少，二寶時常抓到東西就放嘴巴咬⋯⋯那就只好媽媽來努力，把家裡弄得乾淨一點！這個噴霧幾乎無香無味，包裝上面有寫不含酒精比較溫和，噴完後也不會黏黏滑滑，很適合用來擦拭清潔小孩常摸的東西還有生活環境。」

網友們紛紛表示有同感「超懂媽媽的心情啊！我家老三也是抓東西馬上往嘴巴塞的那種⋯⋯家裡不得不保持乾淨啊」、「一瓶99元，我家二寶也對味道敏感，用這罐很OK」！

▲▼魔術靈商品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲魔術靈安心抗菌噴霧門把、玩具、餐桌都適用。

魔術靈安心抗菌噴霧採用日本研發發酵乳酸抗菌成分，因不含酒精，因此較溫和且沒有刺鼻氣味，弱酸性配方讓敏感肌也能安心使用，產品說明指出，魔術靈安心抗菌噴霧可24小時對抗細菌滋生，且可達99.9％有效對抗病毒細菌，無論是兒童玩具、餐桌、廚房、門把或是寵物用品通通都沒問題。

此次大掃除的各類求救文也引來魔術靈愛用者以及被推坑的網友們留言「真的～有特價就會多備幾罐，看到黴菌就趕快清除更好清～」、「除霉效果超級好，用一次後變忠實客戶」、「抗菌噴霧好用～不喜歡有味道的，這個幾乎無色無味噴得很安心」。

▲▼魔術靈商品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

大掃除的清潔工具你都準備好了嗎？魔術靈除霉漂潔＋安心抗菌噴霧讓你輕鬆噴噴、安心過好年。

►懶人掃除神器 https://reurl.cc/dxRkqq

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