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台水提醒避開年前用水尖峰　提前大掃除及清洗水塔

▲農曆春節將至，家家戶戶近期將展開居家環境清潔工作，台水六區處特別提醒，為避免因大量集中同一時段用水，導致水量或水壓不足造成不便，請民眾錯開尖峰時段，提前進行春節大掃除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲農曆春節將至，家家戶戶近期將展開居家環境清潔工作，台水六區處特別提醒，為避免因大量集中同一時段用水，導致水量或水壓不足造成不便，請民眾錯開尖峰時段，提前進行春節大掃除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節將至，家家戶戶近期將展開居家環境清潔工作，台水六區處特別提醒，為避免因大量集中同一時段用水，導致水量或水壓不足造成不便，請民眾錯開尖峰時段，提前進行春節大掃除，此外家中用水設備如水塔也要定期清潔保養，別忘了一併清洗，以維護用水安全。

▲農曆春節將至，家家戶戶近期將展開居家環境清潔工作，台水六區處特別提醒，為避免因大量集中同一時段用水，導致水量或水壓不足造成不便，請民眾錯開尖峰時段，提前進行春節大掃除。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台水六區處表示，春節前家家戶戶大掃除，用水集中，常導致水壓不足，籲請民眾提前大掃除，分散用水時間，讓大家春節期間能用水無虞，安心過好年。目前南化及曾文、烏山頭水庫水源充足，可維持大台南地區穩定供水，惟時序已進入枯水期，仍請民眾「有水當思無水之苦」，務必節約用水，珍惜有限之水資源。

台水六區處表示，水公司將符合標準之自來水供應至用戶後，如家中水池、水塔未定期清洗，或水龍頭所加裝淨水器、過濾器疏於維護管理，恐導致自來水受到二次污染，因此呼籲年終除了家內外大掃除外，別忘了用水設備亦須定期清洗及維護，共同維護用水品質與安全。

春節期間台水不打烊，相關用水問題或通報修漏水及查詢各項用水業務，只要撥打免費服務專線1910，將全天候24小時提供專人服務，另外提醒民眾如欲繳交水費，除可在統一、全家、ok、萊爾富等大型便利超商繳費，也可利用智慧型手機，QRcode掃一下，不出門在家就可隨時刷卡繳水費。

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