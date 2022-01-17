上廁所也染疫！醫曝「這3恐怖角落」都病毒　沖水前1動作自保

▲已有多起個案證明「上同間廁所」也會染疫。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內昨（16）日增10例本土，有 2人為西堤工讀生案17774衍生之校園相關個案，其中1人是東興國中學生，與確診者並不同班，初判是「在廁所」遭感染。究竟廁所如何傳播病毒，胸腔暨重症專科醫師黃軒分析，病毒隱藏在這3處，尤其沖水恐使病毒四處噴濺，因此他強調，沖水前先放下馬桶蓋才安全。

黃軒醫師在粉專點名，「廁所，新冠病毒奔飛的場所！」他說，去年在高雄曾出現餐廳群聚，2桌確診者互不認識，在同家、但不同包廂的餐廳用餐被感染，傳染源頭疑似是與確診者共用同間廁所；去年北車也同樣發生過。「今年，廁所依舊被懷疑是最大的汙染源之一，像是不同班但同廁、不同餐但同廁。」

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究竟在廁所病毒如何傳播？黃軒分析，病毒可能在糞便裡、在空中飛舞或是附著在廁所周邊物件表面。他指出，國際期刊研究發現，可從確診者合併有腸胃道症狀的糞便樣本中，找到病毒機率為48.1%，「最恐怖的是：在這些樣本中，竟有70.3%的糞便樣本陽性，但這些患者的呼吸道樣本採檢是陰性的。」

▲廁所中多個角落都附著病毒，因此戴好口罩、正確洗手很重要。（示意圖／資料照）

再者，病毒可能在空中亂飛，黃軒以美國佛羅里達亞特蘭蒂斯大學在國際期刊「Physics of Fluids 」發表的研究指出，馬桶噴出來的顆粒，在沖水後約40～60%會馬上噴出超過馬桶蓋。大力沖刷生物物質會導致霧化現象，因此廁所中產生的生物氣溶膠含有病毒糞顆粒，尤其在廁所相對狹窄、人流密集又通風不足，也成為病毒易傳播途徑。

另有研究人員針對641個不同環境採檢，發現若有確診者使用廁所時，馬桶附近的地點都會遭病毒汙染。黃軒說，其中病毒呈現陽性、汙染最嚴重的物件為馬桶50%、水槽/水龍頭40%、廁所地板10%。

▲正確的洗手，是避免病毒入侵的好方法。（示意圖／123RF）

上廁所時該如何逃過病毒威脅，黃軒提出4大原則：

1.少上公共廁所、廁所內持續戴上口罩

黃軒指出，可先在家裡解決自己的排泄問題，減少上公共廁所的機會，若外出忽有內急實在忍不住，也務必緊戴著口罩。即使在家中廁所也是如此，因為從馬桶衝出的病毒糞顆粒，可藉此被阻擋在口罩外，不會直接吸入鼻孔，「你真的不知道，前面一個人的糞尿中有新冠病毒呢！」

2.沖水前，先放下馬桶蓋

此做法可減少病毒從馬桶中噴出的濃度與高度。

3.使用前，可以先清潔馬桶座

因為漂浮的病毒顆粒，可能已經沉澱在馬桶座的表面上。

4.上完廁所請用肥皂洗手

黃軒說，廁所的沖水按鈕、牆壁、廁所門把、水龍頭，可能都存在病毒顆粒沉積於表面，因此上完廁所請仔細以肥皂洗手，且別忘了要擦乾後再離開。堅持上述的方法，就可以安心如廁了。