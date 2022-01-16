快訊／確診科大生曾去吃壽司　新竹巨城提早打烊+暫停營業1日

▲確診科大生曾於日前到訪遠東巨城吃壽司，業者稍早緊急公布提早打烊+暫停營業1日。（圖／翻攝臉書）

記者陳凱力／新竹報導

新竹巨城於稍早於臉書粉專公告，配合政府疫調足跡，遠東SOGO百貨新竹店將提早至今晚7點打烊，進行全面消毒，同時暫停營運一日。稍早遠東巨城也回應，的確有收到衛生局通報，稍後將發表正式聲明。

據了解，這次的疫調足跡是位於新竹遠東巨城的藏壽司，巨城稍早接到通報後，隨即啟動緊急清消機制，宣佈今日營業時間將提早至晚間7點截止，並進行全面消毒，直到1月18日才恢復營業。

▲新竹巨城今日收到通報，有確診者曾到訪吃壽司 。（資料圖／巨城提供）

SOGO百貨新竹店臉書全文：

新竹店訊息~

配合政府疫調足跡

遠東SOGO百貨新竹店

於今日晚間7點閉店

為保障消費者及員工健康，進行全店預防性消毒。

1/17(一)清消暫停營業

1/18(二)正常營運

百貨 11:00-21:30

1F COFFEE LOVER's PLANET 9:00-21:30

衛福大樓

1F 摩斯漢堡 7:30~21:30

2F 騎士堡 11:00~19:00

本公司平日均嚴格遵守政府防疫規範，落實入店實聯制及全程戴口罩、公共設施加強消毒、員工體溫測量，對於顧客足跡已做好全面防護。

新竹市政府說明，稍早收到新竹縣政府通報，經疫調顯示，案17932曾於1月11日晚間到新竹巨城購物中心藏壽司用餐。該確診者為新竹縣某科技大學女學生，11日晚間7至9時許至巨城購物中心的藏壽司用餐。

市府立即啟動應變措施，該餐飲店啟動場所清潔消毒工作，並自即日起至 19日暫停營業。巨城購物中心明（17）日也將停止營業一天進行全館消毒。

目前市府已於購物中心共同啟動同時段員工與用餐顧客之名單調查，以進行後續匡列與採檢。

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