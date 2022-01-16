Omicron防疫等級「台灣最低」！　醫預言：確診暴增不遠了

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Omicron防疫等級「台灣最低」！　醫預言：確診指數級暴增不遠了

記者邱晟軒／綜合報導

國內Omicron疫情延燒！指揮中心今（16日）公布國內新增10例本土個案、41例境外移入。對此，醫師潘建志根據各國疫情警戒數據指出，台灣幾乎是發達國家中最低，且示警「Omicron確診數在台大幅增長，很快會出現」。

中央流行疫情指揮中心公布今國內新增10例本土個案，其中6人和西堤疫情有關，另還新增41例境外移入，確診個案中無人死亡。而今日新增本土個案為2例男性、6例女性、2例調查中，年齡介於10多歲至50多歲。

▲▼1/16新增確診個案。（圖／指揮中心提供）

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▲1/16新增確診個案。（圖／指揮中心提供）

針對本土疫情持續延燒，潘建志醫師在臉書發文表示，Omicron大舉入侵，先進國家都怎麼應對？放牛吃草？自然免疫？還是很病毒共存？「沒有啦。各國還是很緊張」。

潘建志指出，以World Data網站學者評估的防疫警戒等級分數，「台灣幾乎是發達國家中最低的」。他舉例，生產BNT疫苗，打的不要不要的德國，第3劑施打率近五成，確診數來到歷史新高，而防疫警戒程度也拉到了84分，超過台灣的三級警戒，其它國家如美日新韓以色列，分數都在40-60分左右，而義大利、法國、加拿大也嚴陣以待，均在70分以上。

潘建志表示，台灣人最輕鬆，防疫警戒分數只有20分，可能因為台灣是少數Delta清零的國家。不過他也在文末也坦言，「Omicron確診數字，在台灣呈指數級大量增長，我預料再不久就會出現。」

▼各國因應Omicron疫情警戒等級。（圖／翻攝潘建志醫師臉書）

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