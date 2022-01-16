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明新科大師生確診2人足跡曝　50嵐、糖奶奶、家樂福清消+停業1天

▲新竹2科大足跡曝　50嵐、糖奶奶、家樂福超市清消+停業1天。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹縣衛生局公布明新科大2名確診足跡並進行清消。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(16日)公布新竹2名科大確診者、案17932和17933，新竹縣衛生局除對校園各處緊急消毒並由醫護進駐校園設置篩檢站篩檢外，也針對兩人足跡疫調，詳細疫調內容晚間出爐，兩人曾到新竹縣新豐、竹北的餐飲、運動場域，環保人員陸續已派員消毒中。

中央今(16日)公布的確診者中，案17932與案17933，兩人為新竹明新科技大學學生(女性，20多歲)與社團老師(女性，30多歲)，曾在1月9日一起到桃園市中壢區西堤餐廳用餐，案17932學生11日喉嚨痛、畏寒，13日發燒，15日採檢，今確診；案17933社團老師則無症狀，今發燒確診，兩人已安排至集中檢疫所隔離治療。

竹縣衛生局表示，案17932學生平時在學校對外開放的游泳池打工，擔任行政櫃台人員，案17933為社團活動老師，今天上午疫調人員已前往學校環境風險調查與疫調，初步匡列案學生宿舍同住者、宿舍同樓層、同班同學、老師等人，案 社團老師部分則匡列同辦公室、同棟宿舍、同活動社團老師等人，居家隔離、自主健康管理等人數待確認中。

衛生局指出，目前學校初步配合停課2天、學校的游泳池、保齡球館、7-11停業2天，即日起學校各大小型活動暫停，配合各項防疫措施。本縣環保局消毒校內道路及外圍週邊，學校落實所接觸活動場地等加強環境消毒，疫調持續中，接觸者進行擴大匡列中。

▲新竹2科大足跡曝　50嵐、糖奶奶、家樂福超市清消+停業1天。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲中央今(16日)公布新竹2名科大確診者、案17932和17933，新竹縣衛生局除對校園各處緊急消毒。

除今晚緊急篩檢站持續運作外，明(17日)在明新科技大學宗山樓篩檢站上午9-12時持續運作，呼籲若有相關公共場所足跡或覺得有採檢必要的民眾，可前往明新科大採檢站進行採檢。

個案新竹縣足跡如下：

一、案17932足跡：
1/11下午約18:00-18:30五十嵐(新竹縣竹北市中正東路262號)停留約15分鐘，全 程有戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/12中午約12:00-12:15 淑芳餐飲部(新竹縣新豐鄉泰安街57號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/13上午約11:00-12:00永杏小兒科診所(新竹縣新豐鄉新興路75號)約停留1小時，全程有戴口罩。

1/13中午約12:00-12:15餃子大王(新竹縣新豐鄉新興路163-1號)外帶，全程有戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/14中午約12:00-12:15學生餐廳久富餐廳(明新科大)外帶，全程有戴口罩。

1/15中午約12:10-12:15全能運動休閒館(新竹縣新豐鄉新興路68號)約停留15分鐘，全程有戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15中午約12:15昇滿美食店(新竹縣新豐鄉泰安街55號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15中午約12:15 淑芳餐飲部(新竹縣新豐鄉泰安街57號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

▲新竹2科大足跡曝　50嵐、糖奶奶、家樂福超市清消+停業1天。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼縣府公布相關足跡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹2科大足跡曝　50嵐、糖奶奶、家樂福超市清消+停業1天。（圖／記者陳凱力翻攝）

二、案17933足跡：
1/13晚上約11:00家樂福超市新豐建興店(新豐鄉建興路一段116-2號)全程有戴口 罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/14中午約12:00-12:15學生餐廳久富餐廳(明新科大)外帶，全程有戴口罩
罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/14下午約17:30-18:00 昇滿美食店(新竹縣新豐鄉泰安街55號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15中午約12:10-12:15全能運動休閒館(新竹縣新豐鄉新興路68號)約停留15分鐘，全程有戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15中午約12:15昇滿美食店(新竹縣新豐鄉泰安街55號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15中午約12:15 淑芳餐飲部(新竹縣新豐鄉泰安街57號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15下午13:30-13:35糖奶奶 新豐明新店(新竹縣新豐鄉新興路21號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

衛生局再次呼籲曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速佩戴醫用口罩就醫，並通報1922或03-5511287，不得搭乘大眾運輸。

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