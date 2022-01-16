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第3劑選法公開！　專家曝「打同廠牌嚴重後果」：破口增大

記者邱晟軒／綜合報導

為有效防堵Omicron，指揮中心日前宣布，第三劑疫苗追加劑間隔縮短至12週，而許多人也關心第三劑怎麼選最有效？對此，毒物專家招名威教授今（16日）再次發文提醒疫苗選擇攻略，認為「若只打單一廠牌的疫苗，破口可能增大」。

招名威今日在臉書發文表示，一堆人在吵不用打第3劑，直接染疫還比較好？我是想問，直接染疫完整沒事的風險是多少？除了年輕人之外，老年人、重症的人都是嗎？如果沒有，這個選項就還不能作為考量，無論如何，第3劑是一定要打的。

招名威認為，這其實不難理解，因為病毒本來就很容易因環境變化而突變繼續生存，所以若「只打單一廠牌」的疫苗，作用方式一成不變，就比較有機會讓病毒找到縫隙，進而找到破口存活下來，突破性的感染機率也就會大增，所以要面對這樣的情況，唯獨讓自己施打的疫苗有多樣性，才能對抗更適合生存的omicron病毒。

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疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾搶打第三劑新冠疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

招名威舉例，以色列是唯一一個施打BNT四劑的國家，但確診數也居高不下，不難理解打單一廠牌的疫苗，破口可能只會增大。

所以，我們該思考的是要怎麼打呢？招名威建議，若前面兩劑疫苗都是接種AZ，第3劑可混半劑量的莫德納、BNT或高端；相反的，若是前面兩劑疫苗是接種莫德納或BNT這類mRNA疫苗的，第3劑可以選擇高端或另一個mRNA疫苗。

若前兩劑打科興或國藥的人，任何一個廠牌都可以拿來當做第3劑，因為對於omicron你們沒有保護力；要是第一劑打AZ的，就是第三劑和第二劑打相同廠牌的疫苗。

至於omicron是不是疫情終結者？招名威表示，這根本就是無稽之談，看看流感病毒，在人類社會流傳了這麼多年，也突變了這麼多種，都還是有可能一個不小心造成大規模死傷，現在omicron才是武漢病毒株的第四代，我們如何能貿然亂下定論呢？還是好好做好防疫措施才是真的！

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