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根本世界末日！日海嘯「警報深夜狂響」衝擊畫面曝　日網恐慌

▲▼海嘯襲日「警報深夜狂響」衝擊畫面曝　日網恐慌：根本世界末日。（圖／推特／@choidamnet）

▲電視不斷出現要求民眾「快逃！」的跑馬燈。（圖／推特／@choidamnet）

記者王佩翊／編譯

南太平洋東加王國附近海地火山噴發，日本氣象廳15日晚間起緊急針對沿岸地區發布海嘯警報與海嘯預警，同時呼籲民眾迅速避難。然而國家災難警報發出後，手機不斷作響，電視新聞則是瘋狂跳出巨大的「海嘯來襲，快逃！」等字樣，還有屋外傳來的廣播與鳴笛聲，嚇得網友不禁直言，「還以為是世界末日！」

日本太平洋沿岸各地因受海嘯波及，氣象廳自15日晚間起便緊急呼籲民眾離開沿岸，並往高處避難，同時針對沿岸各地區發布海嘯預警，岩手縣更是發布了海嘯警報，直至稍早才下修為海嘯預警。然而第一時間接獲消息的民眾卻不免感到驚恐。

有網友表示，警報發布當下，房間內的4台手機同時連續響了5到10分鐘，根本不得安生。也有網友發出往自家窗外拍攝的影片，只見影片中，不斷有廣播呼籲民眾注意海嘯，同時還伴隨著刺耳的鳴笛聲，讓他嚇壞直呼，「根本就是世界末日！」

▲民眾表示，屋外鳴笛聲不斷。

事實上，就連打開電視也不斷跳出巨大的「有海嘯，危險！」、「快逃！」等字樣，嚇得民眾驚慌不已。根據統計目前共有23萬人正在避難中。

另一方面，雖然氣象廳已經將所有地區都下修為海嘯預警，但仍然要求民眾不可大意，應持續保持警戒，同時繼續避難。受到海嘯預警影響，日本各地鐵路、航空以及船運都發生取消與延誤，光是日本航空今天就取消了27班航班，而原定於16日舉辦的大學共通考試也有考場宣布取消考試，後續將採補考方式進行。

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