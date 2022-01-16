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東加火山爆發炸出蕈狀雲！首波海嘯淹進美國加州　波濤洶湧畫面曝

▲▼第一波海嘯襲捲美國，加州聖塔克魯茲民眾前往岸邊觀浪。（圖／達志影像／美聯社）

▲第一波海嘯襲捲美國，加州聖塔克魯茲民眾前往岸邊觀浪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

南太平洋一座靠近東加王國的海底火山昨（15）日起至少2度大規模劇烈噴發，大量的火山灰和蒸氣被噴入空中，從衛星畫面可以觀測到其在空中炸出壯觀的蕈狀雲，從東加王國、紐西蘭、甚至是日本、美國皆陸續發布海嘯警報，美國加州沿岸最高可測得1.2公尺高的海嘯。

綜合《CNN》、《FOX 10 Phoenix》等美媒報導，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預估火山爆發至今半徑已超越260公里，包括首當其衝的東加王國在內，從紐西蘭北島、日本沖繩與奄美大島等地、甚至美國從阿拉斯加州至加州的西部沿海地區。以及加拿大卑詩省都針對海底火山噴發發佈海嘯警報。

▲▼美國加州聖塔克魯茲沿岸海水上升。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國加州聖塔克魯茲沿岸海水上升。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國加州聖塔克魯茲沿岸海水上升。（圖／達志影像／美聯社）

其中，第一波海嘯早已衝上美國西部沿海地區，加州聖路易港觀測到最高海嘯，高達4.3英尺（約1.3公尺）；加州沿岸測得3至4英尺的高浪（約0.9至1.2公尺）；加州聖塔克魯茲（Santa Cruz）沿海停車場因海嘯而短暫淹水，水淹高度約為半個輪胎高；阿拉斯加也測得1.2公尺（約36公分）的高浪，不過目前皆未傳出人員傷亡等慘重災情。

而位於太平洋上的夏威夷，則傳出海嘯沖進當地停車場與部分海港地區，使得當地傳出淹水等災情，此項消息獲得夏威夷緊急事故管理局（Hawaii Emergency Management Agency）的發言人溫特勞勃（Adam Weintraub）的證實。

▲▼南太平洋一座海底火山噴發，在空中炸出壯觀蕈狀雲。（圖／達志影像）

▲南太平洋一座海底火山噴發，在空中炸出壯觀蕈狀雲。（圖／達志影像）

另外，日本奄美大島、岩手縣某港口則於今（16）日凌晨迎來第一波海嘯，奄美大島測量海嘯高度為1.2公尺、岩手縣港口則為1.1公尺，大量車潮湧入奄美大島瀨戶內町市區，打算逃難至海拔較高處躲避。

少數抱著好奇心的民眾大膽悠哉看海、衝浪。對此，美國國家氣象局（NWS）一再向民眾示警，應遠離太平洋沿岸與港口，因為第一波襲來的海嘯恐怕不是威力最強的，不排除未來還會有更大波的海嘯。

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