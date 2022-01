東加火山爆發炸出蕈狀雲！首波海嘯淹進美國加州　波濤洶湧畫面曝

▲第一波海嘯襲捲美國,加州聖塔克魯茲民眾前往岸邊觀浪。(圖/達志影像/美聯社)

南太平洋一座靠近東加王國的海底火山昨(15)日起至少2度大規模劇烈噴發,大量的火山灰和蒸氣被噴入空中,從衛星畫面可以觀測到其在空中炸出壯觀的蕈狀雲,從東加王國、紐西蘭、甚至是日本、美國皆陸續發布海嘯警報,美國加州沿岸最高可測得1.2公尺高的海嘯。

綜合《CNN》、《FOX 10 Phoenix》等美媒報導,美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)預估火山爆發至今半徑已超越260公里,包括首當其衝的東加王國在內,從紐西蘭北島、日本沖繩與奄美大島等地、甚至美國從阿拉斯加州至加州的西部沿海地區。以及加拿大卑詩省都針對海底火山噴發發佈海嘯警報。

▲▼美國加州聖塔克魯茲沿岸海水上升。(圖/達志影像/美聯社)

其中,第一波海嘯早已衝上美國西部沿海地區,加州聖路易港觀測到最高海嘯,高達4.3英尺(約1.3公尺);加州沿岸測得3至4英尺的高浪(約0.9至1.2公尺);加州聖塔克魯茲(Santa Cruz)沿海停車場因海嘯而短暫淹水,水淹高度約為半個輪胎高;阿拉斯加也測得1.2公尺(約36公分)的高浪,不過目前皆未傳出人員傷亡等慘重災情。

而位於太平洋上的夏威夷,則傳出海嘯沖進當地停車場與部分海港地區,使得當地傳出淹水等災情,此項消息獲得夏威夷緊急事故管理局(Hawaii Emergency Management Agency)的發言人溫特勞勃(Adam Weintraub)的證實。

