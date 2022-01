海嘯撲向全太平洋！　東加「全島通訊斷」澳洲現1.3公尺高浪

Absolutely surreal video from Tonga. A family who’d just finished choir practice when the tsunami hit. pic.twitter.com/MVrNRnHDel — Mariner Fagaiava-Muller (@marinerfagaiava) January 16, 2022



記者張靖榕/綜合外電報導

東加王國外海的海底火山爆發後,第一波海嘯已經抵達日本、澳洲、美國和智利等地,並造成海水倒灌、民宅被毀等影響。目前東加王國全島通訊中斷,災情最為嚴重。

▲海嘯重創東加王國。(圖/翻攝推特)

各地災情整理

10.5萬人的東加王國陷入一級災情

海底火山14日、15日連續爆發後,東加王國首當其衝,海嘯大量灌進島內,摧毀民居並淹進當地教堂,居民除了盡量逃至高處外,也有許多人受困屋內。目前全島通訊被毀。

曾在2016年里約奧運造成國際轟動的東加選手皮塔(Pita Taufatofuathe)在Instagram表示,感謝大家關心,但因為全島通訊失聯的關係,他目前還未和遠在家鄉的家人們聯繫上。他說已經設立募款管道給所有想出一份力的人,「在我還沒有辦法幫住家人的此時此刻,我會根據更多傳出來的消息專注在幫住整個國家。」

Thank you all for the messages. No word from my Father or Family in Haapai. All communication in Tonga is out.

I have setup a fundraiser, link in bio for anyone wanting to help. Whilst I can't assist family at this moment I will focus on country as more Information comes out. pic.twitter.com/1MCtnH5CNw — Pita Taufatofua (@pitaTofua) January 15, 2022

澳洲浪高最高近1.3公尺

澳洲氣象局對新南威爾州所有沿海地區、昆士蘭和維多利亞部分沿海發出海嘯警報,並在諾福克群島觀測到1.27公尺的最高浪高,黃金海岸則有80公分高。

#goldcoast Australia. Tsunami waves this morning. Boat capsized, fisherman in water.. eventually made it back to shore. #Tonga

Credit: Rachel Roy pic.twitter.com/cimA117BkY — Noella Nix(@Noellanix) January 16, 2022

日本現1.2公尺高浪

日本深夜發出海嘯警報,鹿兒島縣南方的奄美大島居民漏夜開車前往高處。經過一夜後第一波海嘯已經抵達,氣象廳今(16日)上午7點30分發布,將奄美群島和託卡拉群島海嘯警報切換為「海嘯預警」,但本島的岩手縣仍持續發布海嘯警報。此外沖繩群島以及北海道,目前也為「海嘯預警」級別,但某些地方水位仍在上升。

NHK引述日本氣象廳指出,最新的「海嘯警報」發布縣剩下岩手縣,其餘地區均為「海嘯預警」。根據岩手縣內觀測點觀測到的海嘯高度顯示,久慈港最高1.1公尺、釜石40公分、大船渡30公分、宮古40公分。

美國西岸

海嘯抵達4000公里外的加州聖塔克魯茲,海水漲高漫進民宅,路上塑膠水管、垃圾桶等雜物隨著海潮往更內陸飄移。加州帕西菲卡(Pacifica)則出現大浪,直接越過海堤和道路打到民宅,部分民眾冒險帶著飲料零食在海邊觀浪,也被浪花打濕。

BREAKING: Flooding in Santa Cruz, California as a result of a tsunami caused by the Tonga volcano eruption



A tsunami warning is in effect for the U.S. West Coastpic.twitter.com/FlS5e4mUAQ — UberFacts (@UberFacts) January 15, 2022

"I think it's going to break the dam over here."



Large waves crash against the shore of Pacifica, California as tsunami advisories were put into effect up and down the West Coast in the wake of an undersea volcanic eruption near Tonga. https://t.co/edhxkJYBuD pic.twitter.com/8EAzcfLMaa — ABC News (@ABC) January 15, 2022

智利北部及厄瓜多

智利在火山爆發後發出海嘯警報,沿岸地區出動軍警協助居民撤離,北智利卻有不少人驅車前往海邊觀浪,等到海水湧進沙灘後才趕緊開車離開。厄瓜多外海的船隻則提早感受到海嘯的衝擊,儘管沒有颳風下雨,但海浪仍相當高,船員們紛紛站在船邊觀浪。

WATCH: Tsunami from Tonga's volcano eruption causes flooding in northern Chile pic.twitter.com/H5J8N5jnnJ — The Post Millennial (@TPostMillennial) January 15, 2022