日海嘯最新災情！10漁船「整夜狂搖」翻覆、沉沒　驚悚畫面曝

記者王佩翊／編譯

南太平洋東加王國鄰近海底火山發生噴發，引發海嘯影響至日本沿岸，當局15日晚間起陸續針對各地發表海嘯警報與海嘯預警，稍早則是將僅剩的岩手縣從海嘯警報下修至海嘯預警。與此同時，水位一度上升80公分的高知縣也傳出最新災情，停靠在佐喜濱漁港40艘漁船經過整夜的大浪衝擊，有10艘漁船確定翻覆與沉沒，並有3艘漁船漂流至海口，至今下落不明。

根據《朝日新聞》報導，高知縣室戶市佐喜濱漁港的當地漁夫表示，15日晚間原本有約40艘漁船停靠在港內，但是受到海嘯衝擊影響，直到16日上午已經有至少10艘漁船被巨浪衝擊因而翻覆，甚至沉船，損失慘重。據悉，16日凌晨起，漁港內全是漁船互相撞擊的巨響，而凌晨5時後，水位以5到10分鐘的週期不斷變化，有3艘漁船因此漂離港口。

漁夫們深感擔憂，一大早就聚集到港口，同時交換最新訊息。一名60歲的漁夫表示，「我停靠在岸邊的2噸重漁船現在已經找不到了，原本還聽說不需要擔心海嘯，所以安心了一個晚上，現在根本不知道要怎麼辦。」另一名59歲漁夫的漁船則是直接翻覆，只剩船頭還浮在海面上。

佐喜濱小型船主協會的會長窪上宮信則表示，雖然現在首要行動是要將沉沒的漁船拉上岸，但是如今完全無法判別哪艘船沉沒在哪裡，以前也從來沒有遇過這種情形，根本毫無頭緒。

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