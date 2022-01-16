　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日海嘯最新災情！10漁船「整夜狂搖」翻覆、沉沒　驚悚畫面曝

記者王佩翊／編譯

南太平洋東加王國鄰近海底火山發生噴發，引發海嘯影響至日本沿岸，當局15日晚間起陸續針對各地發表海嘯警報與海嘯預警，稍早則是將僅剩的岩手縣從海嘯警報下修至海嘯預警。與此同時，水位一度上升80公分的高知縣也傳出最新災情，停靠在佐喜濱漁港40艘漁船經過整夜的大浪衝擊，有10艘漁船確定翻覆與沉沒，並有3艘漁船漂流至海口，至今下落不明。

根據《朝日新聞》報導，高知縣室戶市佐喜濱漁港的當地漁夫表示，15日晚間原本有約40艘漁船停靠在港內，但是受到海嘯衝擊影響，直到16日上午已經有至少10艘漁船被巨浪衝擊因而翻覆，甚至沉船，損失慘重。據悉，16日凌晨起，漁港內全是漁船互相撞擊的巨響，而凌晨5時後，水位以5到10分鐘的週期不斷變化，有3艘漁船因此漂離港口。

漁夫們深感擔憂，一大早就聚集到港口，同時交換最新訊息。一名60歲的漁夫表示，「我停靠在岸邊的2噸重漁船現在已經找不到了，原本還聽說不需要擔心海嘯，所以安心了一個晚上，現在根本不知道要怎麼辦。」另一名59歲漁夫的漁船則是直接翻覆，只剩船頭還浮在海面上。

佐喜濱小型船主協會的會長窪上宮信則表示，雖然現在首要行動是要將沉沒的漁船拉上岸，但是如今完全無法判別哪艘船沉沒在哪裡，以前也從來沒有遇過這種情形，根本毫無頭緒。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►睡覺也能暖到心坎裡

►最保暖的外套是這種材質！

ET快訊
快訊／西堤群聚狂燒「再揪4確診」！　今增9例
「小蜜桃姐姐」變了？40歲近況曝光　結婚前後對比照被翻
再槓陳時中不禁內用！醫自首打球「口罩沒戴好」　最後1句酸爆
快訊／西堤再爆3名顧客染疫　今一口氣增5人確診
彭文正自爆「全家確診Omicron」！　不想讓她知道
第3劑選法公開！　專家曝「打同廠牌」嚴重後果

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日海嘯最新災情！10漁船「整夜狂搖」翻覆、沉沒　驚悚畫面曝

東加火山爆發炸出蕈狀雲！首波海嘯淹進美國加州　波濤洶湧畫面曝

日海嘯襲來　氣象廳籲：持續避難！老翁逃難「輪椅翻倒」後腦杓重摔

美國德州猶太教堂傳4人遭挾持　警匪談判中

海嘯撲向全太平洋！　東加「全島通訊斷」澳洲現1.3公尺高浪

日海嘯最新災情曝！23萬人避難　東加火山爆發噴巨量閃電

東加火山爆出恐怖閃電蕈狀雲　「太平洋巨大白點」衛星影片曝

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」居民狂奔

日本各地海嘯警報一次看！　岩手縣浪高近1.2公尺最高

日本海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

陳奕回家了！家屬含淚招魂　殉職飛官妹妹一次就聖筊

男大生偷騎同學26萬黃牌重機　失控自撞爆頭亡…最後身影曝

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

《全明星3》誰脾氣最差？小煜：就是他！　丟丟妹大吼叫賣...王子「嚇到往後彈」XD

日海嘯最新災情！10漁船「整夜狂搖」翻覆、沉沒　驚悚畫面曝

東加火山爆發炸出蕈狀雲！首波海嘯淹進美國加州　波濤洶湧畫面曝

日海嘯襲來　氣象廳籲：持續避難！老翁逃難「輪椅翻倒」後腦杓重摔

美國德州猶太教堂傳4人遭挾持　警匪談判中

海嘯撲向全太平洋！　東加「全島通訊斷」澳洲現1.3公尺高浪

日海嘯最新災情曝！23萬人避難　東加火山爆發噴巨量閃電

東加火山爆出恐怖閃電蕈狀雲　「太平洋巨大白點」衛星影片曝

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」居民狂奔

日本各地海嘯警報一次看！　岩手縣浪高近1.2公尺最高

日本海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

快訊／桃園西堤群聚風暴狂燒！採檢再揪4確診　累計今已增9例

喬科維奇最終審判4小時沒結論　127名選手苦等澳網賽程公布

拿完紅包換新機？　三星被爆將登場S22系列全面漲3000元！

Honda「美規版」HR-V設計圖釋出！粗獷外型超合美國消費者胃口

狂吸草莓珍珠！最新「3款夢幻草莓手搖杯」開喝　還淋了鹹甜奶蓋

我愛哥哥～歐告「臉貼肚子」張嘴討摸摸　網萌暈：黑狗最撒奶

陸新增65例本土確診　北京也失守「Omicron一周侵入6省」

楊冪「下身失蹤」視線直逼臀下！頂前衛公主切藍髮帥氣登封

柯建銘喊合作開放核食　國民黨：勿忘779萬人反核食

藍心湄百坪豪宅換新家具「出動大吊車才搬得進」！　奢華設計曝光

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

國際熱門新聞

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」

日海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

日本發布海嘯警報　最高恐3公尺

日海嘯最新災情曝！23萬人避難　火山噴巨量閃電

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

東加火山爆出恐怖蕈狀雲　「巨大白點」衛星影片曝

海嘯撲向全太平洋！　東加「全島通訊斷」

她突被推落軌！　列車司機神反應影片曝

薩摩亞驚現2公尺高浪！海底火山噴發引海嘯

日本海嘯警報一次看！　岩手縣浪近1.2m最高

即／紐西蘭發出國家級海嘯警報

大膽新人墓地拍婚紗！驚見「幽靈大叔」

味嗅覺不再喪失！英研究：8成Omicron症狀

更多熱門

相關新聞

日海嘯避難災情頻傳　老翁「輪椅翻倒」後腦杓重摔在地

日海嘯避難災情頻傳　老翁「輪椅翻倒」後腦杓重摔在地

東加王國鄰近的海底火山噴發，所引發的海嘯陸續抵達日本沿岸，日本當局15日晚間起緊急針對各地區發表海嘯警報與海嘯預警，而受影響最深的岩手縣更預計會迎來3公尺海嘯。氣象廳直到16日仍呼籲民眾持續避難，千萬不可大意。原定於16日舉辦的大學共通考試則確定會以避難為優先，並提供補考措施。沖繩則是有一名老翁在避難時，輪椅不慎翻倒，導致頭部撞擊地面，送醫治療。

日本海嘯警報一次看！　岩手縣浪近1.2m最高

日本海嘯警報一次看！　岩手縣浪近1.2m最高

日本現首例Omicron死亡個案　已打2劑輝瑞

日本現首例Omicron死亡個案　已打2劑輝瑞

調查：韓國人全亞洲最愛星台　最不信賴中國

調查：韓國人全亞洲最愛星台　最不信賴中國

北韓試射飛彈「玩真的」！視美國為假想敵

北韓試射飛彈「玩真的」！視美國為假想敵

關鍵字：

日韓要聞日本海嘯東加海嘯

讀者迴響

熱門新聞

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」

王心凌唱一半...他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

日海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

這世界差點就沒了李嘉欣！呼吸困難「4重要器官」被重創

日本發布海嘯警報　最高恐3公尺

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

Toyz帶人堵前同事　經紀人曝內幕

快訊／Toyz詐賭丁特遭索賠600萬

騎車外套怎選？網推「平價服飾天王」：超保暖

李靚蕾同框王力宏助理　舊照被翻

劉樂妍赴陸謊報年齡「只有28歲」！　被女星檢舉

日海嘯最新災情曝！23萬人避難　火山噴巨量閃電

把握最後幾小時！鋒面接近將變天　2地區濕涼一整周

更多

最夯影音

更多
出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」
女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面