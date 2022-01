東加海嘯撲向秘魯！巨浪捲走2命　旅客絕望抱柱求救、赤身被浪追趕

▲東加海底火山爆發引發的海嘯衝擊秘魯,並造成2人死亡。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

南太平洋島國東加15日海底火山爆發引起劇烈海嘯,衝擊整個太平洋。不少周邊國家緊急發布海嘯警報,就連南美洲國家也受到不小的影響。當天,海浪衝上秘魯沿海地區的陸地,灌入民宅、餐廳內,許多民眾慌忙逃生,但海嘯還是造成了2人死亡,就連智利也發生海嘯和洪水,國內全天處於警戒狀態。

綜合外媒報導,東加王國外海的海底火山爆發後,海嘯迅速撲向全太平洋,導致日本、澳洲和美國西岸都出現浪高超過1公尺的現象,甚至還發生海水倒灌、民宅被毀的悲劇。在火山爆發後,遠在東加1萬公里外的智利緊急發出海嘯警報,並出動軍警協助撤離沿岸地區居民。

WATCH: Tsunami from Tonga's volcano eruption causes flooding in northern Chile pic.twitter.com/SQ8wtnM06i

艾菲通訊社指出,海嘯在當地時間15日下午衝擊北智利海岸,引發近2公尺的浪高。智利海軍證實,國內北部部分城市感受到了巨浪,並引發洪水。從現場畫面可見,海嘯帶來的巨浪一個接一個狂撲上岸,濺起高高的水花。

東加海嘯掀起的異常波浪也沿著太平洋傳播到秘魯,不過海軍引述當地氣象專家利維(Abraham Levy)的說法表示,該國在沿海地區進行監測後,發現當地海嘯波幅僅在10至20公分之間,發生海嘯的可能性不大,因此不會發布海嘯警報。

Breaking: At least 2 dead following tsunami in northern Peru. pic.twitter.com/xYYW7SLmoy