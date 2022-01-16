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東加海嘯撲向秘魯！巨浪捲走2命　旅客絕望抱柱求救、赤身被浪追趕

▲▼秘魯海嘯。（圖／翻攝自推特）

▲東加海底火山爆發引發的海嘯衝擊秘魯，並造成2人死亡。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

南太平洋島國東加15日海底火山爆發引起劇烈海嘯，衝擊整個太平洋。不少周邊國家緊急發布海嘯警報，就連南美洲國家也受到不小的影響。當天，海浪衝上秘魯沿海地區的陸地，灌入民宅、餐廳內，許多民眾慌忙逃生，但海嘯還是造成了2人死亡，就連智利也發生海嘯和洪水，國內全天處於警戒狀態。

綜合外媒報導，東加王國外海的海底火山爆發後，海嘯迅速撲向全太平洋，導致日本、澳洲和美國西岸都出現浪高超過1公尺的現象，甚至還發生海水倒灌、民宅被毀的悲劇。在火山爆發後，遠在東加1萬公里外的智利緊急發出海嘯警報，並出動軍警協助撤離沿岸地區居民。

艾菲通訊社指出，海嘯在當地時間15日下午衝擊北智利海岸，引發近2公尺的浪高。智利海軍證實，國內北部部分城市感受到了巨浪，並引發洪水。從現場畫面可見，海嘯帶來的巨浪一個接一個狂撲上岸，濺起高高的水花。

東加海嘯掀起的異常波浪也沿著太平洋傳播到秘魯，不過海軍引述當地氣象專家利維（Abraham Levy）的說法表示，該國在沿海地區進行監測後，發現當地海嘯波幅僅在10至20公分之間，發生海嘯的可能性不大，因此不會發布海嘯警報。

然而據PM Breaking News報導，秘魯北部當天還是發生了不小的海嘯，並造成至少2人死亡。秘魯丘利久的地方政府也在15日下午開始疏散Agua Dulce海灘的遊客居民，以防止意外發生。從現場畫面來看，大浪當時已湧上陸地，泥黃色的海水也蔓延至街道、民宅和餐廳。

正在海邊叫賣的攤販迅速推著推車離開，而旅客們連衣服都來不及穿，就打著赤膊慌忙逃生。不少民眾也趕緊將汽機車移到高地，不過由於水來得太急，大部分人還來不及移車就必須趕快逃走，而來不及逃生的民眾只能抱著柱子或坐在桶子上，絕望地等著救援。

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