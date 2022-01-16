東加火山爆發台灣測到「衝擊波」！　鄭明典：二戰核爆也有該現象

▲昨日晚間台灣三地觀測到火山爆發產生的氣壓波動。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者許維寧／台北報導

南太平洋上東加王國鄰近處一座海底火山於本月14、15日兩天大規模爆發。中央氣象局局長鄭明典今（1/16）表示，台灣台北、花蓮、台東站昨日晚間20時左右也觀察到氣壓變化，大氣波動突然升高，代表台灣也觀測到了火山爆發的衝擊波，大規模的爆炸都會造成氣壓突然上升，歷年觀測到多為火山爆發所致，但二次大戰時亦曾記錄到核爆傳來的衝擊波。

中央氣象局局長鄭明典今天貼出台北、花蓮及台東站的氣壓變化圖，並表示：「南太海底火山爆發，台灣的測站也能感受到衝擊波的訊號！資料顯示，昨晚8點有記錄到衝擊波。」

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鄭明典接受電訪時表示，通常大氣波動為一平滑曲線，但昨天晚間20時左右突然出現一波折，氣壓波動突然升高，代表記錄到了火山爆發的衝擊波。由於衝擊波屬於三度空間波，通常會繞行地球好幾圈才消散。

鄭明典也指出，通常發出的衝擊波會導致氣壓突然升高多發生於大能量的爆炸事件，如火山爆發或核彈試爆。近年氣象上觀測到的主要多為火山爆發事件，氣象局亦曾調閱二次大戰時期的觀測報告，確實也曾有氣壓突然升高的紀錄，推估時間點上應是廣島核爆。

鄭明典說，該現象僅出現於觀測上，實際上對台灣民眾無影響，民眾無需擔心。