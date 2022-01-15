學雜費調漲制度化議題　教育部兩週內邀5大協進會商討

▲針對學雜費調漲議題，教育部將在兩週內邀請五大協會會共同商議。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受到通貨膨脹等問題影響，學雜費調漲議題成為各大學關注焦點，連國立大學校院協會（國大協會）也希望合理調漲學雜費，但這個議題在昨天大學校長會議上並未達成共識，針對學雜費調漲是否制度化問題，教育部指出，將在兩週內再邀請大專校院的五大協進會共同商討此議題。

全國大專校院校長會議週四起一連兩天在雲科大舉行，學雜費調漲問題成關注焦點，國大協會指「不合理低學費慢性扼殺高等教育」，希望合理調漲學雜費，未來應由各校自主提報學雜費調整方案，並成立「平準基金」，各校調整學雜費提撥一定比率照顧弱勢生。

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▲針對學雜費調漲議題，教育部將在兩週內邀請五大協會會共同商議。（圖／記者許敏溶攝）

另多所私立大學也認為，多數大專校院已超過15年沒調漲學雜費，而且私校超過5成經費來自學雜費，加上少子衝擊，私校不調漲學雜費，經營困難，希望雜費調漲能制度化；但由於教育部針對公私立大學調漲薪資增加成本，不管是本俸、學習研究費與主管加給等費用，所增加的人事成本，由教育部至少補助7成，私立科大校院協進會決議111學年學雜費凍漲。

私立大學校院協進會理事長吳永乾也指出，18年來學雜費上限僅漲了1.3%，但消費者物價指數累計上漲19%，受僱員工薪資累計上漲27%，長期凍漲學雜費已嚴重緊縮教學資源，損及高等教育品質。

對於公私立大專校院想法，教育部次長劉孟奇表示，兩週內，教育部會再邀請五大協進會共同商討學雜費調漲及議題，而今年遇到疫情因素，學生家庭在疫情期間確實有受到影響，經負負擔能力比較薄弱，感謝私立科大協進會111學年學雜費凍漲，在軍公教調薪導致支出增加，教育部會在私校獎補助上予以支持，且會是每年常態性增加經費來協助學校因應這個調幅。