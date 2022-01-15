終結「嘉玲」！本土校園新增2個案、總數達950例

▲最新統計資料，本土新增兩例個案，總確診數來到950例。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續升溫，昨（14日）晚又傳出新檢出3例陽性個案，根據教育部今（15日）公布最新統計資料，截至昨天為止，各級學校新增2例確診個案，都是本土新增個案，終結兩天「嘉玲」，其中一例為高中職，一例為國小，境外無新增個案，校園累計總數來到950例。

近期國際疫情因Omicron病毒而持續延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過3.22億人，各國疫情持續升溫，台灣本土也爆發群聚感染，昨新增11例本土確診病例，另有57例境外移入，總計新增68例。

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▲最新資料統計，本土新增兩例個案，總確診數來到950例。（圖／教育部提供）

而桃園確診案例連環爆，疫情也再度燒入校園，根據教育部今天公布最新統計資料，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數新增2例，來到950例，終結連續兩天沒有新增個案，新增兩例都是本土個案（案17737、17774），也讓本土確診數來到728例，其中213例為本土大專校院生，高中生120例、國中生113例、國小生192例，還有90例幼兒園生。

至於境外移入部分，則連續4天維持222例，其中大專校院學生185例，境外移入高中生35例，國中生、國小生各1例。