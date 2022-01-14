大學盼與國中小脫勾「新增第三學期」　教部鬆口：可朝這方向討論

▲大學校長會議提案討論，成大建議學期制與國中小脫勾。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／雲林報導

全國大專校院校長會議昨起一連兩天在雲科大舉行，而為有利高等教育與國際接軌，成功大學今（14日）提案，建議高教目前上下兩學期規劃，應該與國中小教育脫勾，並得是各大學特色調整新增第三學期，但教育部則回應，因學期調整涉及招生入學、學雜費減免及教師聘任與授課相關措施，教育部表示，可做此方向討論，將再邀集各大學修改相關辦法，促進教學學習彈性。

為了和國際接軌，由台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學三校組成的台灣大學系統，原預計去年9月開始的新學期，從9月1日開學，並在去年底放寒假，希望與國際上的大學期程一致，但卻因為指考延後導致學期延後開學，但台大系統提前開學，也凸顯目前一學期18週過長問題。

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而在今天大學校長會議上，成大提案指出，目前教育部規定一學年分為兩學期，但高教屬性與中小學差異極大，國際化更是高教不可或缺內涵，考量國外大學大多為三學期制或季制，國內大學學期制不利於教師與學生國際學術交流研究及招收國際優質學生就讀，故建請將高教學期制與中小學制度脫勾，讓大學得以發揮其特色並發展第三學期制。

▲對於成大建議學期制與國中小脫勾，教育部認為可做此方向討論。（圖／記者許敏溶攝）

不過，高教司長朱俊彰認為，第三學期涉及不止單純學期調整，還有招生入學時間、學雜費調整與教師聘任與授課問題，大部分學校傾向透過用暑修方式處理，教育部支持大學與國際接軌，若要正本清源，由國立大學校院協會提出來一個辦法，做一個比較彈性規定，可做此方向討論，教育部將邀集大專校院代表，共同研議修訂「各級學校學生學年學期假期辦法」，促進教學學習彈性。