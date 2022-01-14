大學盼放寬遠距教學定義　教部允「可研議鬆綁學分規範」

▲教育部指可議鬆綁遠距教學規範。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，遠距教學躍上教學舞台並受到重視，國立大學校院協會（國大協會）今（14日）更建議，希望教育部放寬「遠距教學課程」定義，包括課程時數、畢業學分認定等規範，讓遠距教學更彈性多元，教育部則承諾會進一步研商，包括鬆綁學分規範，但要建立品保機制，這可以進一步討論。

全國大專校院校長會議昨起一連兩天在雲林科技大學舉行，全國162所公私立大專校院（含軍警校院、系統大學及空中大學）校長、副校長等主管出席，今天進入提案討論，國大協會更提議放寬「遠距教學課程」定義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國大協會指出，大學遠距教學，從多年前「一校同步主播」演變為「數位課程認證」，至今使用「雲端數位教學平台同步、非同步教學」，內涵已經有甚多差別，建議放寬遠距教學定義，授權各大學自訂遠距教學課程指標，並依指標自行審查數位課程內涵，簡化遠距教學超過1/2畢業學分需要教育部，以利各大學調整作業，以及維持遠距教學品質。

教育部認為，對於提案建議放寬遠距教學辦法規範，，授權學校自訂指標自行審查數位課程內涵，以及簡化遠距教學超過1/2畢業學分需要報教育部等規定，的確符合疫情帶來的科技學習新趨勢，教育部將邀請大專校院，共同研議「專科以上學校遠距教學實施辦法」，協助學校建立自我品保機制，提供遠距教學彈性。

高教司長朱俊彰也表示，遠距教學在疫情之下都是從寬認定，但前提是要確保教學品質，在長遠規範鬆綁上大致可分成兩部分，首先是遠距教學時數可否超過課程總時數一半，其次是學生透過遠距教學取得的學分，是否能超過畢業總學分的一半，這部分都可以再研議。