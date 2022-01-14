　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「嘉玲」連兩天現身！校園無新增個案、維持948例

▲▼ 今天境外生人數維持938例。（圖／教育部提供）

▲校園連續兩天無新增個案，確診總數維持948例。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／雲林報導

受到Omicron病毒影響，全球新冠肺炎疫情持續延燒，台灣更傳出桃園聯邦銀行14例本土確診，但根據教育部今（14日）公布最新統計資料，截至昨（13日）天為止，各級學校無新增確診個案，「嘉玲」連續兩天現身，校園累計總數維持948例。

近期國際疫情因Omicron病毒而持續延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過3.19億人，各國確診數短期暴增，台灣本土也爆發群聚感染，昨新增14例本土確診病例，另有51例境外移入，總計新增65例，而桃園確診案例連環爆，疫情發展讓人擔憂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼校園連續兩天無新增個案。（圖／教育部提供）

▲校園連續兩天無新增個案，確診總數維持948例。（圖／教育部提供）

不過，根據教育部最新公布資料顯示，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數維持948例，連續兩天沒有新增個案，總計境外移入維持222例，其中大專校院學生185例，境外移入高中生35例，國中生、國小生各1例。

另在本土確診學生數部分，則仍維持726例，其中213例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生191例，還有90例幼兒園生。

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
升三級擋Omicron？專家看2件事「已舉白旗」　曝當前最大
快訊／疫情緊繃！　台中宣布「15校戶外教學延後」
陸企撒2億「獵台灣晶片人才」！　電子公司遭大規模搜索
快訊／高雄傳爆炸巨響！　住戶玻璃震碎居民嚇傻
快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」
快訊／麵包店脫口罩用餐1小時　銀行員3足跡急匡68人
北市確診男「連不上Wi-Fi」衝出房門！　害5人被隔離
台積電「重返670元」大學長等到了！股民嗨翻：傻了才下車
「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員　市府緊急匡列

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「上班打卡後上廁所、吃早餐要罰」他傻眼　同行老闆曝原因

瓦城廚師確診！桃園中正店停業3天「今大清消」畫面曝光

1天事假「扣0.5天年終獎金」　他見公司新規崩潰！網力挺：很合理

尾牙季「中頭獎」開運秘訣　專家：先贏小獎「勾運」到大獎

打完2劑AZ到美國仍確診！台灣妹子「霸氣1保證」網友推爆

台中宣布明起15校戶外教學延後　疫苗五箭齊發拼單周40萬劑

保護力飆7倍！醫實測第3劑打這款：完全不在同個量級

2022新年願望「用交友軟體脫單」！脫魯前輩「找到真愛APP」名單大公開

要升三級擋Omicron？專家看這2件事「已舉白旗」　曝當前最大目標

今天更冷「最低溫6.8度」　入夜14縣市急凍！周末回暖又變天

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

「上班打卡後上廁所、吃早餐要罰」他傻眼　同行老闆曝原因

瓦城廚師確診！桃園中正店停業3天「今大清消」畫面曝光

1天事假「扣0.5天年終獎金」　他見公司新規崩潰！網力挺：很合理

尾牙季「中頭獎」開運秘訣　專家：先贏小獎「勾運」到大獎

打完2劑AZ到美國仍確診！台灣妹子「霸氣1保證」網友推爆

台中宣布明起15校戶外教學延後　疫苗五箭齊發拼單周40萬劑

保護力飆7倍！醫實測第3劑打這款：完全不在同個量級

2022新年願望「用交友軟體脫單」！脫魯前輩「找到真愛APP」名單大公開

要升三級擋Omicron？專家看這2件事「已舉白旗」　曝當前最大目標

今天更冷「最低溫6.8度」　入夜14縣市急凍！周末回暖又變天

歷史最久紀伊國屋書店2月底收攤　在台門市僅剩3間

「鹽酥雞女神」開箱2300萬挑高豪宅！　買房原因超暖：不捨爸睡地板

住台南飯店就送「50元夜市券」！10家夜市適用、還有住宿買一送一

病菌全倒流！醫警告「洗完手2動作」＝白洗了　細菌暴增84%

南韓青瓦台：總統文在寅「尚未考慮」出席北京冬奧

Omicron空氣傳播力強　侯友宜赴捷運環狀線視察

春節暖舉！送年菜陪孤老、親筆春聯發愛心

勇士本季最慘敗　遭字母哥大三元領軍痛宰19分

厄瓜多《廚神當道》料理「水豚肉」引眾怒　環境部公告「違法」

紅豆食府大禮盒下殺399元　酥心糖＋牛軋糖過年必吃

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

生活熱門新聞

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

諧星扮公獅子逗弄　遭母獅狂追

快訊／金嗓司機同住家人確診！瓦城急停業

聯邦銀行群聚延燒新北

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

陳時中保證物資堪用　醫曝1點「和去年完全不同」

她怨男友：旅遊只想睡　網一面倒

西堤工讀生確診Ct值22.5　醫：變數大！不知傳到哪

聯邦銀西堤尾牙傳毒！高職生打工染疫Ct值曝

今晨7℃「18縣市低溫特報」　明起回暖

強冷空氣抵台！入夜最凍剩8度

「Omicron很黏人的」　醫籲：北北基桃暫停尾牙是保險作法

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

聯邦銀15確診　醫：戴2層口罩風險更高

更多熱門

相關新聞

北市疫苗平台再開放　30分鐘6萬1059人完成預約

北市疫苗平台再開放　30分鐘6萬1059人完成預約

新冠肺炎國際疫情嚴重，加上境外移入確診數屢創新高，帶動國內疫苗「打氣」。台北市政府特別設置7處中型接種站，14日上午9時起開放民眾預約。台北市副市長蔡炳坤表示，今天提供總預約量8萬4099劑，開放僅15分鐘，就有 4萬3696人完成預約，30分鐘來到6萬1059人完成預約，預約率達7成以上，相當踴躍。

新冠惡化是基因作怪！1種人染疫重症風險高1倍

新冠惡化是基因作怪！1種人染疫重症風險高1倍

時隔3個月！上海新增1例台灣輸出確診個案

時隔3個月！上海新增1例台灣輸出確診個案

北市疫苗預約平台今9:00再開　5大QA一次看

北市疫苗預約平台今9:00再開　5大QA一次看

3護理師染疫可能途徑曝　醫籲戴N95

3護理師染疫可能途徑曝　醫籲戴N95

關鍵字：

境外生新冠肺炎教育部

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

下體飄「腐爛魚腥味」他乾嘔到吐　女友先嚇傻再爆哭

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

女YouTuber「換裝教學影片」疑走光！網狂重刷按暫停

王力宏找紐約律師事務所！他揭3點不尋常

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

諧星扮公獅子逗弄　遭母獅狂追

王思佳新片嗆「魔羯女學人精」！　2小時後突撤掉

宜蘭土地弊案　縣長林姿妙複訊險跌倒

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

第一次見家長！她被男友爸媽神助攻暖翻

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面