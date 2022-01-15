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調查：韓國人全亞洲最愛新加坡、台灣　最不信賴中國

▲▼首爾江南。（圖／達志影像）

▲ 首爾江南街景。（圖／達志影像）

文／中央社

韓國最新調查顯示，韓國人最信賴、最想合作、好感度最高的國家都由美國拔得頭籌；而台灣在好感度排行名列亞洲第二，僅次於新加坡，中國則被選為最不信賴的國家。

首爾大學亞洲研究所在去年12月委託民調機構對1031名韓國成年男女進行問卷調查，分析南韓人對美國、中國、日本、法國、澳洲、德國、泰國、越南、台灣等20個主要國家的好感度等態度。

在以「情感溫度」評分的好感度項目中，美國以65.9度成為韓國人好感度最高的國家，其次為瑞典、德國、法國及德國；亞洲國家中以新加坡54.1度及台灣51.3度得分最高。

地理位置最靠近韓國的中國、北韓及日本的好感度反而是得分最低的倒數3名，韓國人對這3個國家的情感溫度都只有30幾度。

實際上，近年與韓國人互動過程中，不難發現能明確認知中國與台灣不同、甚至深入了解兩岸問題的韓國人逐漸增加；在自我介紹提到台灣時，經常能聽到「我好喜歡台灣！」等友好回應，也有不少人會進一步主動提及兩岸問題。

值得注意的是，在美中兩強紛爭下，文在寅政府採取模糊立場，不特意選邊站，但一般民眾的偏好則相當明確，對美國的好感勝過中國。

除好感度項目外，美國在「可信賴的國家」、「韓國最應該合作的國家」、「認為與韓國關係好的國家」、「對韓國具正面影響的國家」等項目中都拿下第一。

相反的，受訪者中只有13.3%認為中國可信賴，認為應該與中國合作的受訪者占比也只有6.9%。

具鮮明疑中傾向的保守派朝鮮日報近日也引述首爾大學對20至29歲外交學系學生及畢業生的調查結果報導，在滿分十分中，對美國好感度達7.57分，對台灣好感度6.21分，對與韓國因歷史問題多年來關係不睦的日本好感度也有5.73分，對中國好感度則只有3.83分。

對這些專門研究國際關係學生的調查顯示，半數受訪者認同韓國人的反中情緒正持續擴大，非常認同的受訪者占比也高達47%，3%認為一般，沒有受訪者對此表示不認同或非常不認同。

報導指出，不只在韓國，從中國社群網站上對韓國的評價也能看出中國年輕人對韓國的好感度持續下探，韓國海外文化宣傳院去年公布的國家認知度調查中，對韓國持正面評價的中國人占69.4%，但在10至19歲族群中僅占42.1%。

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