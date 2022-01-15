不論金額「申請就免費護送」　清水警去年護鈔35件、2億4千萬

▲▼清水警分局安寧所舉辦寒冬送暖活動，員警當場揮毫贈送春聯。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

春節連假將至，不論是民眾提領現金包紅包，或是信徒到寺廟參拜所捐的香油錢，身邊有大量現金總是擔心遭到歹徒覬覦，台中市清水警分局去年就受理護送35件、金額2億4千多萬元現金，因此提醒民眾若有不安全感，可向警方申請護鈔，金額不限。

清水警分局安寧派出所上午10點30分，在派出所前廣場辦理寒冬送暖活動，所長王凱政邀請安寧警友站、浩天宮重建委員會、味丹、福壽等企業及地方士紳等提供物資，並由大庄守望相助隊及安寧所志工分隊協助發放，讓民眾能夠感受到社會溫馨的一面。

現場並有剛獲全國語文競賽特優的秘書室警務員沈志龍，及勤餘自習書法的員警丁威成，2人當場揮亳贈送春聯給弱勢家庭及獨居長者，增添春節氣氛。

王凱政表示，今年加強重要節日安全維護工作將從1月24日起跑至2月7日，除了治安平穩、交通順暢、民眾安心之外，為民服務也是工作重點，春節期間派出所不打烊，除了提供民眾全家外出住居所安全維護及護鈔服務外，希望聚餐飲宴喝酒不開車，開車不喝酒平安度好年。

警方表示，有些長輩或許覺得提領幾萬元就會擔心被搶，有些身上帶著上百萬元也不怕遇上搶匪，如果民眾心有疑慮，可向派出所申請，護鈔金額不限多寡。