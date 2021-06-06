北市婦領光50萬存款求護鈔　捷運警好心再問一次...幫她保住老本

▲北市捷運警察機警攔阻遭詐騙的陳姓婦女領光50萬元存款。上圖為一般民眾提款畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市捷運警察隊日前接獲一報案求助，北市古亭站有一唐姓婦人請求護鈔至板橋，警方發現該婦人已遭銀行行員、派出所員警關心詢問順利提款50萬元存款，捷運警察見申請人為60歲以上長者，不厭其煩再次關懷詢問，終於突破她的心防吐露實情，成功攔阻詐騙保助婦人血汗錢。

▲北市捷運警察機警攔阻遭詐騙的陳姓婦女領光50萬元存款。（圖／記者張君豪翻攝）

北市警捷運警察隊第二分隊警員楊其琨、陳忠鑫日前擔服巡邏勤務時，接獲勤指中心通報捷運古亭站有一名婦人請求護鈔，員警到場了解婦人稱係為支付房屋修繕費用，遂提領新臺幣50萬現款，請警方護送返家。

員警接到被害婦人時，上前攀談關心詢問款項用途及支付對象，結果發現陳婦聲稱家中要修繕支付裝潢費用，但是她自宅根本還沒施工，對談過程防衛心態頗重且支吾其詞。

兩名員警從陳婦神情研判，她可能接到詐騙集團歹徒指示提款，經過警員心開導，婦人透露稍早接獲不明電話，對方稱說要監管她名下財產，必須提領保證金並待檢察官進一步指；警員說明這是詐騙集團常用話術手法，婦人才恍然大悟，隨後於員警陪同下將其所提領現金全數存回帳戶內，幸運保住退休老本。

警方指出，年長者不常上網、留心新聞接收詐騙新知，加上不熟悉司法調查程序，一聽到自己涉及刑案，便心畏懼容易掉入詐欺集團陷阱，警方呼籲，這類詐騙手法層出不窮，民眾若接假檢警詐騙電話，一定要切記撥打165反詐騙專線確認避免額外造成財損。

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