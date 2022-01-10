有警「鈔」安全！鳳林警執行護鈔勤務　全程荷槍實彈安全抵達

▲▼花蓮鳳林分局執行今年第一件護鈔勤務，全程荷槍實彈、全神貫注一絲不敢鬆懈。（圖／鳳林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節將近，各地金融機構將提供換鈔、領鈔服務，民眾前往存款、提款時，易成為歹徒覬覦的目標，鳳林警分局即日起提供護鈔服務，防止搶案、竊案發生。

本月5日上午8時，花蓮鳳林警分局執行轄區第一件護鈔勤務，由鳳林派出所所長吳謹文及警員許洋睿等2員協助鳳榮地區農會前往花蓮市台灣銀行提領新鈔護鈔勤務。

護鈔人員荷槍實彈，全程、全神貫注戒備，確保提領過程安全無虞，本次護鈔勤務往返路程約70公里，於上午11時許平安返回鳳榮地區農會，讓大量的新鈔進駐鳳榮地區，為鳳榮地區民眾提「錢」做好兌換新鈔的準備，旁觀民眾亦稱有警「鈔」安全！

同時鳳林警分局各分駐、派出所亦持續前往轄區各金融機構，向民眾宣導提領現金時，務必留意附近是否有可疑人車，並切記錢財不露白，減少被覬覦的可能，放置現金及貴重物品的背包應放於置物箱內，避免單肩懸掛遭歹徒輕易搶走。

鳳林分局長簡龍宏呼籲，年關將近存提款頻率相對較高，民眾應多留意周邊可疑人、事、物，防範遭人尾隨行搶、行竊，並提醒民眾如有大筆款項流動，儘可能以轉帳方式辦理，方便快速又安心。若民眾有護鈔需求，可隨時向轄區分駐（派出）所提出護鈔申請，由警方協助護送，避免成為歹徒下手的目標，造成財產損失。