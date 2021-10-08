聯結車西濱快速路爆胎！警搏命變身清潔隊　拖離又重又燙輪胎皮

記者鄧木卿／台中報導

56歲古姓聯結車司機行駛西濱快速道路時，因後輪爆胎停在路中央，高速行經的車輛都驚險閃避，清水警方發現後，不但警車停靠路邊開啟警報器，避免追撞，員警擔心輪胎皮被撞上，趁隙忍痛將又重又燙的輪胎皮拖至路旁，再載回派出所，交由清潔隊處理，及時解除一場可能發生的意外。

▲▼一輛聯結車在西濱快速路爆胎，清水警驚險忍痛拖離又重又燙的輪胎皮。（圖／警方提供）

台中市清水分局安寧所警員林裕財、黃方峦日前上午10點30分，行經台61線西濱快速道路北上時，時速高達90公里，突然發現路中央有個黑壓壓的東西擋住車道，行經車輛都連忙閃避，原來該障礙物是古男所駕駛的聯結車右後車輪爆胎的輪胎皮，警方發現後立即停靠路邊，並開啟警報器，提醒後方來車注意，避免追撞事故發生。

西濱快速道路車流量大又快，輪胎皮若繼續留在路中，易造成車輛失控發生交通事故，員警趁著車陣的空檔，趕緊衝上前撿拾，因為輪胎皮厚重又夾雜著大量鐵絲，無法推至路旁，只好徒手拾起，忍痛將又重又燙的輪胎皮拖至路旁，又避免輪胎皮放在路肩造成事故發生，只好搬上巡邏車載返所請清潔隊協助清除。

安寧派出所所長王凱政呼籲，任何車輛出門前應詳細檢查車輛狀況，輪胎胎紋太淺也需即時更換，以維護自身及用路人行車安全，行駛台61線西濱快速道路違反規定將依「道路交通處罰條例」第33條第1項第16款「車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落。」對照裁罰基準表處罰3000元，若逾期不繳納，最高可處罰6000元。這個法令要車主和駕駛人平時要重視車輛保養，特別是輪胎，與行車安全息息相關，不得輕忽。