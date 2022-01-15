Omicron15天攻進陸4省5城　珠海「一夜爆7陽性」澳門口岸人流腰斬

▲廣東珠海也爆出Omicron本土病例，官方展開大型檢測。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸衛健委15日通報，14日新增104例本土確診，其中25位於河南、39例位於天津、8例位於廣東、4例位於陝西、1例位於浙江。

根據通報，河南的52例之中，37例在安陽市、12例在許昌市、3例在鄭州市；天津的39例之中，37例在津南區、2例在西青區；廣東的8例之中，6例在珠海市、2例在深圳市；陝西的4例都位於西安市；浙江1例位於杭州市。

今年1月以來，大陸已有4省5地爆發本土Omicron疫情，包含天津、河南安陽、遼寧大連、廣東中山及珠海；其中，珠海的疫情為最新爆發的，當地官方14日晚間通報了6例確診及1例無症狀感染者，並發現與中山的病例有時空交集。

珠海官方也在14日表示，自13日起，從珠海經珠澳口岸到澳門的人員須持48小時內有效的核酸檢測陰性結果證明通關，從澳門經珠澳口岸到珠海的人員口岸通關政策措施維持不變，持有7日內核酸檢測陰性結果有效證明。

珠海官方強調，為了進一步加強珠澳口岸出入境人員的管控，確保人員安全順暢，嚴防口岸疫情出現擴散蔓延，珠澳兩地迅速增派了一線的工作人員，加強口岸的值守，確保在第一時間能夠解決問題。

新的口岸管理措施執行後，珠海口岸出入境人數大幅減少，根據統計，14日截至下午6時，珠海市出入境人數是15.07萬人次，較早日同比減少了10.98萬人次，下降42.15%，其中出境9.16萬人次，減少6.29萬人次，下降40.71%，入境5.91萬人次，減少4.69萬人次，下降44.25%。