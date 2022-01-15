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Fun寒假去哪？台北社教機構「好玩好康攻略出爐」

▲▼台北社教機構「好玩好康攻略」出爐。（圖／北市教育局提供）

▲寒假即將開始，台北社教機構「好玩好康攻略」出爐。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

寒假即將到來，不少家長與學生可能煩惱要去哪，台北市立動物園、天文館、兒童新樂園、青少年發展處及圖書館，將在寒假期間推出多項活動，包括動物園推出「111虎年貓科動物特展」，圖書館舉辦「植日生：閱讀植物的每一天」寒假閱讀節主題活動，教育局更推出「台北科學藝術園區-三館電子套票」超值票券，以最優惠價格暢玩科教館、天文館及兒童新樂園。

台北市中小學預計下週五（21日）起開始放寒假，不少家長或學生可能在煩惱要去哪，北市教育部今天公布台北市立動物園、天文館、兒童新樂園、青少年發展處及圖書館等社教機構的「好玩好康」內容。

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以動物園為例，教育局表示，動物園是深受大小朋友喜愛的療癒景點，典藏藍腹鷴、台灣黑熊等稀有珍貴物種，還有深受民眾喜愛的大貓熊、無尾熊、企鵝等可愛動物，動物園預計1月22日（六）上午在園內教育中心舉辦「111虎年貓科動物特展」，以有趣、生動的方式引領大家認識台灣、動物園及世界的貓科動物，瞭解貓科動物面臨的危機及保育的重要性。

▲▼台北社教機構「好玩好康攻略」出爐。（圖／北市教育局提供）

▲北市圖從下週五起辦理「植日生：閱讀植物的每一天」寒假閱讀節主題活動。（圖／北市教育局提供）

而台北市立圖書館從下週五起至2月17日，將辦理「植日生：閱讀植物的每一天」寒假閱讀節主題活動，教育局表示，歡迎大小朋友一起透過多元豐富的閱讀推廣活動，更加認識為大自然點綴繽紛色彩與芬芳的植物世界，將花草植栽帶入日常；另北市圖還為小朋友們舉辦「迎春納福乾燥花祈福小掛飾」、「草頭寶寶造型DIY」與林老師說故事「從繪本開始植感生活」等精彩活動。

▲▼台北社教機構「好玩好康攻略」出爐。（圖／北市教育局提供）

▲兒童新樂園推出3種優惠套票組合。（圖／北市教育局提供）

至於玩樂部分，教育局表示，兒童新樂園自1月4日起至4月30日止，推出200元「單人一日樂Fun遊」、500元「雙人吃喝玩樂券」及「暢玩園區套票組」等3種優惠套票組合，每種組合不但均包含一日樂FUN券1份，可無限暢玩兒童新樂園13項大型遊樂設施外，還加碼贈送超過100種稀奇、有趣、獨特的昆蟲的大昆蟲展A區體驗券1份。

▲▼台北社教機構「好玩好康攻略」出爐。（圖／北市教育局提供）

▲「台北科學藝術園區-三館電子套票」超值票券，民眾可以最優惠價格暢玩。（圖／北市教育局提供）

除了兒童樂園相關活動與優惠外，為使民眾玩得盡興，北市政府教育局推出「台北科學藝術園區-三館電子套票」超值票券，民眾可以最優惠價格暢玩科教館、天文館及兒童新樂園，套票內容包含兩館聯票及三館聯票，為民眾精打細算省荷包。

▲▼台北社教機構「好玩好康攻略」出爐。（圖／北市教育局提供）

▲青少年發展處今年規劃各式各樣寒假營隊。（圖／北市教育局提供）

北市教育局表示，青少年發展處今年寒假除了規劃「青聲戲語營」、「青，攝群影想」及「定向運動營」等各式各樣寒假Young Young營隊，還有「數位流行音樂編曲創作」、「玩Python學程式」等豐富充實的研習課程，有興趣青少年千萬別錯過

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