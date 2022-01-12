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北市全面警戒！教育局發布「因應停課風險」應辦及注意事項

▲▼北市教育局出版「北市遠距線上課程教學工作手冊」，確保教學無虞。（圖／北市教育局提供）

▲ 因應疫情升溫，北市發布遠距線上課程教學工作手冊，為可能停課做準備 。（圖／台北市教育局提供）

許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，本土新冠肺炎疫情升溫，更有多名學童確診，台北市也進入全面警戒，為因應可能停課風險，北市教育局超前部署，今（12日）發布「台北市遠距線上課程教學工作手冊」，以3個篇章建立行政人員、教師及學生「停課不停學」應辦及注意事項，協助師生擁有萬全準備，從容面對可能停課風險。

國際新冠肺炎疫情持續延燒，台灣本土也不例外，更有多名學童確診今天除新增4例本土病例，更暴增92名境外移入個案，因應可能變化，北市教育局今天宣布，發布「台北市遠距線上課程教學工作手冊」，因應可能停課風險。

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北市教育局表示，因應Omicron疫情升溫，台北市也進入全面警戒，為提供親師生最全面的遠距線上教學策略，教育局在北市行動學習輔導小組協助下，彙整北市各級學校在去年5月至7月「停課不停學」實施經驗，發布「台北市遠距線上課程教學工作手冊」，以3個篇章建立行政人員、教師及學生「停課不停學」應辦及注意事項，協助師生擁有萬全準備，從容面對可能停課風險。

▲▼台北酷課雲 。（圖／台北市教育局提供）

▲ 因應疫情升溫，北市發布遠距線上課程教學工作手冊，為可能停課準備，圖為學生使用「酷課雲」 。（圖／台北市教育局提供）

教育局指出，在「行政篇」上，訂定「線上教學行政作業自我檢核表」，提供學校停課期間遠距線上教學標準作業流程，各校停課時，第一步應在校網建置班級線上課表，讓親師生可以明確查詢停課期間哪些節數是線上同步課程或非同步自學課程，並且透過課表提供線上教室連結，方便師生快速進入線上教室上課，避免錯過上課時間。

至於「教師篇」部分，教育局建議，老師在上課前建立「課堂儀式感」相當重要，手冊可指引教師下載學校鐘聲及電子時鐘，並在課程中實施互動遊戲、小測驗和收心操，幫助學生進入良好的學習狀態，專注課堂節奏與活動，也提供教師如何引導學生於同步課打開視訊鏡頭小技巧，確保良好學習互動成效。另手冊也針對課程安排、作業派送方式與教學用APP軟體給予實用的建議，並針對遠距線上測驗提供運用台北酷課雲平臺提供老師各種題型的出題範例。

教育局表示，「學生篇」則說明學生與家長在課前要檢測哪些軟硬體及網路設備，以及學生線上學習的規範禮節及注意事項，並提醒學生停課不停學期間應保持良好的作息與心理健康；手冊中也整理線上學習資源大補帖，讓老師與學生可以快速找到合適的教學與自主學習資源。

▼ 北市「酷課雲」可提供學生停課不停學的學習管道。（圖／台北市教育局提供）

▲▼ 北市「酷課雲」奪亞IDC亞太智慧城市大獎 。（圖／台北市教育局提供）

面對疫情不確定性，教育局表示，北市師生在去年5月停課不停學期間，累積遠距線上教學經驗，110學年度第一學期開始更要求學校每2週1次或每月2次進行遠距線上教學演練，確保師生熟悉線上遠距教學模式，而「台北酷課雲」和「遠距線上課程教學工作手冊」將成為學生最強的學習後盾。

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