美紐澤西州「30年化工廠」大火狂燒！天空染詭橘色　爆炸聲狂響

記者吳美依/綜合外電報導

美國紐澤西州巴賽克市(Passaic)一間30多年的化工廠發生「7級警報」大規模火災,熊熊烈火讓天空呈現亮橘色,現場濃煙狂竄,導致附近居民緊急疏散。市長勞拉(Hector Lora)表示,火勢已蔓延至多棟建物,預計全部廠房都可能毀損,雖然還沒燒到化學藥劑貯放區,但斷斷續續傳來的爆炸聲,顯示可能越來越接近了。

Large fire at a chemical plant in Passaic New Jersey. The mayor is asking nearby residence to keep their windows closed. @CBSNewYork pic.twitter.com/mLVrSjdwql — Nick Caloway (@NickJCaloway) January 15, 2022

Qualco工廠生產泳池及溫泉藥劑,火勢從3、4級陸續攀升至7級,由於屬於化學火災,因此更加引發擔憂,附近多個救災單位也趕赴現場支援,幸運的是,目前尚未通報人員傷亡。

WATCH: Massive 7-alarm fire at chemical plant in Passaic, New Jersey; nearby residents being evacuated pic.twitter.com/3fsd3pu9BB — BNO News (@BNONews) January 15, 2022

Passaic NJ #passaic General Alarm Fire off RT 21 pic.twitter.com/z4iitXHL3V — Justin Derevyanik (@justinhfd126) January 15, 2022

勞拉表示,儘管不是第一次發生火警,「但這是我看過最嚴重的火災」,消防與救災部門正在評估火勢程度。他呼籲市民緊密門窗、遠離化工廠,也預告天空可能出現異常顏色。就連鄰鎮瓦靈頓(Wallington)也要求居民待在室內、緊閉門窗,並且留意河流漂來的大量灰燼。

▲紐澤西州化工廠起火。(圖/翻攝自Twitter)