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今晨激凍7℃「18縣市低溫特報」　明起回暖！下週大雨熱區曝

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

強烈大陸冷氣團持續發威，在輻射冷卻加成的影響，今晨最低溫出現在南投中寮鄉7.0度，同時創下這波強烈大陸冷氣團平地低溫紀錄。氣象局針對全台18縣市發佈黃色低溫燈號，明天起就會明顯回溫。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(14)日各地大都晴朗，東半部偶有零星飄雨的機率。各地白天在陽光下或不覺冷，因「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低。今日各地氣溫：北部10至18度，中部8至22度，南部9至26度，東部11至23度。明(15日)晨中部以北仍有部分縣市，平地的最低氣溫在10度左右，應注意保暖。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲明日白天起至下週(16)日冷空氣減弱，氣溫明顯回升。

最新模式模擬顯示，明日白天起至下週(16)日冷空氣減弱，氣溫明顯回升，日夜溫差大；西半部晴朗、晨間易有霧，東半部偶有局部短暫雨。下週一至週四(17至20日)「鋒面」通過及「東北季風」南下，中部以北轉有局部雨，並有較大雨勢的機率，花東亦有局部雨；北台濕涼。各國模式模擬，冷空氣的強度遠不如這波，伴隨的雨勢則還在調整，應繼續觀察。

▼今(14日)晨4：20真實色雲圖顯示，新竹以南晴朗無雲、東半部有較多雲層(左圖)。4：30雷達回波合成圖則顯示，回波大多在東側海上(中圖)；東半部有零星微量飄雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 

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