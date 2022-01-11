快訊／跌到9.6℃　1圖看強烈冷氣團南下中

▲富貴角溫度一路往下滑。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

強冷空氣今天（11日）南下，中央氣象觀測，新北市石門富貴角上午9時已跌到9.6度。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，今晚到周三清晨在中部以北到東北部空曠地區，低溫都會降到10度以下。

▼17縣市低溫特報。（圖／氣象局）



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氣象局持續對17縣市發布「低溫特報」，今至周三上午桃園以北有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率；今晚起至周三上午新竹至台南及台北市、宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象局對16縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今台南以北、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖將有9至10級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，請注意。

▼今晨10時溫度分布圖。（圖／氣象局）



根據富貴角過去24小時溫度變化圖，只見溫度一路往下滑，上午已跌到9.6度。吳聖宇在臉書說，強冷空氣南下中，新竹以北到基隆一帶的空曠地區普遍降到10-12度間，主要是受到強冷平流以及降雨濕度較高等因素配合造成；預估今天白天溫度還有繼續下降的趨勢，降溫的區域也會持續往南擴展。

吳聖宇提醒，今晚到周三清晨在中部以北到東北部空曠地區，低溫都會降到10度以下，市區預估也只在10-12度間；周三白天冷空氣雖然會有稍微減弱的機會，但是到了周三晚又會有冷空氣補充南下，因此預估溫度還是會一路冷到周五，一直要到周末期間才會有比較明顯的回溫機會。

吳聖宇指出，這波降雨部分並不多，今天白天還有些水氣，新竹以北到東半部仍有局部短暫陣雨，雨勢不大；今晚乾空氣南下，降雨範圍就會縮減到只剩下迎風面局部地區，山區降雪機會低，但是應該有局部結冰的可能性。

氣象局表示，今強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下影響，溫度明顯下降，北台灣上午溫度只有15度左右，中部及花蓮白天高溫18、19度，南部及東南部21至24度，傍晚時北台灣氣溫就可能降到接近12至14度，全台有感，越晚越冷；深夜台南以北到宜蘭低溫僅11、12度，其餘地區13至15度，其中台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫。