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今晨9.1℃！強冷空氣再南下　明晨探8度將創新低溫

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

9縣市「低溫特報」！中央氣象局觀測，今天（13日）清晨全台最低溫出現在雲林縣斗南和民雄的9.1度。氣象專家吳德榮提醒，今白天起強冷空氣略增強，周五清晨台南以北縣市有8至10度的平地最低氣溫，將創此波強冷空氣的最低溫紀錄。

►今晨至上午低溫區域：

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【橙色燈號（非常寒冷）】
基隆市、新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】
新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼9縣市低溫特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，強烈冷氣團影響到周五，今晚到周五清晨有點冷空氣南下，會比今晨再冷一些，預估台南以北、宜蘭、金門可能出現10度以下低溫；今水氣可能較多，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區也有零星雨，周五是大台北山區和東半部有局部短暫雨。

黃恩鴻說，周六強烈冷氣團減弱，各地早晚仍滿冷，預估台北站低溫15度；周末水氣偏乾，大台北和東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

▼今晨紅外線雲圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

黃恩鴻表示，下周一鋒面通過加上東北季風增強，東北季風影響到下周三，下周水氣較多，北部、東半部有雨，中南部山區也有局部短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今白天起強冷空氣略增強，大氣漸轉乾，北部雲量逐漸減少、中南部轉晴，東半部仍有零星短暫降雨的機率；北台白天涼冷，中南部陽光下舒適，各地早晚皆寒冷，各地區氣溫：北部10至16度，中部9至21度，南部10至24度，東部10至22度。

吳德榮分析，周五各地大都晴朗，白天在陽光下或不覺冷，因「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，周五晨台南以北縣市有8至10度的平地最低氣溫，將創此波強冷空氣的最低溫紀錄；周六晨中部以北仍有部分縣市平地最低氣溫在10度以下，應注意氣象局特報，做好保暖及防寒措施。

吳德榮指出，周六白天至周日冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西半部晴朗、晨間易有霧，東半部偶有局部短暫雨；下周一至下周三另一波東北季風南下，迎風面北、東轉雨，氣溫下降，各國模式模擬，冷空氣的強度遠不如這波，但還在調整，應繼續觀察。

ET快訊
今晨9.1℃！強冷空氣再南下　明晨探8度將創新低溫
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