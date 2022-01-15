精準預言本土病例下降！名醫曝2個月後「迎接新世界」：再努力一下

▲沈政男認為，目前本土疫情沒有失控，只是清理桃機群聚的後續感染。（圖／記者宋良義攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣近日本土疫情延燒，許多人擔心失控的惡夢再度降臨。對此，精神科醫師沈政男看完14日的本土數據，大膽預言「疫情沒有失控」，目前只是清理桃機群聚的後續感染，接下來只要繼續努力，可能不出2個月，疫情就會柳暗花明。

沈政男14日在臉書表示，今天新增11例本土案例，與他先前的說法不謀而合，果然出現下降，這意味著疫情沒有失控，而這兩天各出現50多例境外移入，「哥兩天前有沒有說境外移入也不會是九十多？」

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沈政男公布一項好消息，英國的Omicron病毒感染已過頂峰，美國某些地區也相同，廢水裡的Omicron數量已經明顯下降，意味著台灣每日的境外移入案例，最高峰就是如此。

沈政男說，15日開始會讓輕症者入住檢疫所，或是加強防疫旅館，接下來可以開始估算所需房間數量，因為歐美的疫情高峰已過，準備開始下降，若以每天境外移入50多人來算，而平均住院天數約為20多天，等於約需要1,000多張病床，數量不治於衝垮醫療能量。

▼沈政男表示，歐美的疫情高峰已過，接下來境外移入數量會下降。（圖／記者陳煥丞攝）



沈政男提到，這當中最關鍵的，還是本土案例的數據，若可以掌控在目前這種程度，大約需要200多床，連同境外移入的案例，加起來大約是1,500多床的需求量。

不過，沈政男也說，若疫情爆發的話，那又是另一回事，但從12月中旬開始，國內沒有出現大量群聚，意味著「7+7」沒有產生破口，否則早就傳得亂七八糟，至於桃機群聚的案例，爆發至今三週，每天頂多十多例，案例關聯還能畫出，意味著傳播鏈有壓制住、社區防疫仍有一定的強韌度，且群聚出現後，疫調、隔離著手進行，進一步壓低了病毒的R值。

沈政男也提醒，防疫最重要的，就是把案例擋在境外、漏進社區的則緊迫盯人，圍堵到病毒沒有生路，否則Omicron會像水銀瀉地，讓人在下游被淹沒。

沈政男最後預估，新冠疫情至今已經2年，台灣採用獨有的防疫模式，境外嚴防、境內嚴查，實施精準疫調與確實隔離，並戴好口罩，接著就能過著幾乎正常的生活，接下來只要繼續努力，可能不到2個月，疫情就會柳暗花明。

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