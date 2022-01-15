　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

精準預言本土病例下降！名醫曝2個月後「迎接新世界」：再努力一下

▲▼桃機入境大廳，旅客登記、消毒、採檢作業。（圖／記者宋良義攝）

▲沈政男認為，目前本土疫情沒有失控，只是清理桃機群聚的後續感染。（圖／記者宋良義攝）

記者柯振中／綜合報導

台灣近日本土疫情延燒，許多人擔心失控的惡夢再度降臨。對此，精神科醫師沈政男看完14日的本土數據，大膽預言「疫情沒有失控」，目前只是清理桃機群聚的後續感染，接下來只要繼續努力，可能不出2個月，疫情就會柳暗花明。

沈政男14日在臉書表示，今天新增11例本土案例，與他先前的說法不謀而合，果然出現下降，這意味著疫情沒有失控，而這兩天各出現50多例境外移入，「哥兩天前有沒有說境外移入也不會是九十多？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男公布一項好消息，英國的Omicron病毒感染已過頂峰，美國某些地區也相同，廢水裡的Omicron數量已經明顯下降，意味著台灣每日的境外移入案例，最高峰就是如此。

沈政男說，15日開始會讓輕症者入住檢疫所，或是加強防疫旅館，接下來可以開始估算所需房間數量，因為歐美的疫情高峰已過，準備開始下降，若以每天境外移入50多人來算，而平均住院天數約為20多天，等於約需要1,000多張病床，數量不治於衝垮醫療能量。

▼沈政男表示，歐美的疫情高峰已過，接下來境外移入數量會下降。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼桃機入境採檢。（圖／記者陳煥丞攝）

沈政男提到，這當中最關鍵的，還是本土案例的數據，若可以掌控在目前這種程度，大約需要200多床，連同境外移入的案例，加起來大約是1,500多床的需求量。

不過，沈政男也說，若疫情爆發的話，那又是另一回事，但從12月中旬開始，國內沒有出現大量群聚，意味著「7+7」沒有產生破口，否則早就傳得亂七八糟，至於桃機群聚的案例，爆發至今三週，每天頂多十多例，案例關聯還能畫出，意味著傳播鏈有壓制住、社區防疫仍有一定的強韌度，且群聚出現後，疫調、隔離著手進行，進一步壓低了病毒的R值。

沈政男也提醒，防疫最重要的，就是把案例擋在境外、漏進社區的則緊迫盯人，圍堵到病毒沒有生路，否則Omicron會像水銀瀉地，讓人在下游被淹沒。

沈政男最後預估，新冠疫情至今已經2年，台灣採用獨有的防疫模式，境外嚴防、境內嚴查，實施精準疫調與確實隔離，並戴好口罩，接著就能過著幾乎正常的生活，接下來只要繼續努力，可能不到2個月，疫情就會柳暗花明。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
聯醫驚傳「確診者偷關通風設備」！院長證實回應了
快訊／桃園男大生騎車自撞　口鼻「流腦脊液」慘死
快訊／中壢高商確診女傳給「2同班同學」　全校2千人緊急擴大採
Keanna脫口「扎在我心裡的紅髮男孩」　ØZI經紀人回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拆解《鬼滅》遊郭篇隱藏細節！遊女花魁命運如「免洗筷」20歲早死

精準預言本土病例下降！名醫曝2個月後「迎接新世界」：再努力一下

桃園群聚增3例　衛生單位漏夜安排採檢作業

瑞士正妹表演「超狂漢字」寫法　台灣人全驚呆：好像看回放

聯醫傳確診者偷關通風設備！院長證實：是仁愛院區的外國患者

中壢高商確診女傳給「2個同班同學」　全校2千人緊急擴大採檢

快訊／本土+3！指揮中心證實西堤打工高職生「同學家人確診」Ct值曝

快訊／中壢高商增2人確診！同住國中生也染疫　東興國中停課14天

快訊／西堤群聚延燒！晚間驚傳再+3人確診　2學生被採檢站篩出

女友經血染床單！潔癖男崩潰「真的好髒」　網1原因挺男方：嬰兒嗎

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

糖炒栗子塑膠片「正確用法曝」　鋸齒壓中間大錯！關鍵是尖頭

桃園確診再+6！同住家人染疫 工作餐廳「瓦城」停業匡11人

希澈深情獻唱《姐姐是我的女人》　結局突反轉...姐姐真的翻桌了XD

男重現幫家人買東西崩潰情境　被已讀不回買完卻遭吼秒爆氣

快失傳手藝！男士傳統電棒燙　超帥阿尼吉造型靠嬤30年技術

駕駛「危險超車」還急剎挑釁　下秒警察追出記3違規罰5萬

拆解《鬼滅》遊郭篇隱藏細節！遊女花魁命運如「免洗筷」20歲早死

精準預言本土病例下降！名醫曝2個月後「迎接新世界」：再努力一下

桃園群聚增3例　衛生單位漏夜安排採檢作業

瑞士正妹表演「超狂漢字」寫法　台灣人全驚呆：好像看回放

聯醫傳確診者偷關通風設備！院長證實：是仁愛院區的外國患者

中壢高商確診女傳給「2個同班同學」　全校2千人緊急擴大採檢

快訊／本土+3！指揮中心證實西堤打工高職生「同學家人確診」Ct值曝

快訊／中壢高商增2人確診！同住國中生也染疫　東興國中停課14天

快訊／西堤群聚延燒！晚間驚傳再+3人確診　2學生被採檢站篩出

女友經血染床單！潔癖男崩潰「真的好髒」　網1原因挺男方：嬰兒嗎

北韓不爽又發射飛彈　美國譴責呼籲進行對話

Keanna公開「紅髮男孩」照片！解答提ØZI原意：那是自己創造的語言

桃園神套房月租4500含車位！網對比太空艙雅房：一個天堂一個地獄

影／名人婚變毀三觀！離婚財產談到撕破臉 律師教你維護權益｜行動法庭 第153集 完整版｜蘇家宏 紀冠伶 吳姵瑩 許皓宜 魏棻卿 2022.01.11

拆解《鬼滅》遊郭篇隱藏細節！遊女花魁命運如「免洗筷」20歲早死

路透：中國同意在農曆春節左右釋出「戰備石油」

2022新年限定美妝盤點！香緹卡鑽石級面膜禮盒73折、GA紅氣墊出開運竹影版

烏克蘭遭大規模網攻　俄羅斯部署更多部隊演習

王源師父罹癌逝世近1年　他每月堅持「老寶貝」隔空聊天網淚崩

精準預言本土病例下降！名醫曝2個月後「迎接新世界」：再努力一下

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

生活熱門新聞

快訊／西堤群聚驚傳再+3人確診

周杰倫MV最正女主角？網認證「她」狂飄仙氣

水逆來了！4星座逆風迎接超強運　「工作+桃花」飆升

中壢高商確診女傳同班同學「全校2千人擴大採檢」

聯醫確診者偷關通風設備！院長證實：仁愛院區

快訊／西堤打工高職生「同學家人確診」Ct值曝

蕾神第2季超無感　網友不買單「吐4字」揭真實原因

快訊／1922平台明上午10點重啟！依照年齡分三階段預約

女友「血染床單」他崩潰　網1原因挺男方

日月光餐會4辣妹「胸猛氣場」大開　網暈爆

瓦城廚師曾到南寮漁港、波光市集

營運長林思宏發聲！萬人按讚

中壢高商再增2生確診　同住國中生也中

陳時中1決定「鄉民瑟瑟發抖」！　曝恐怖後果

更多熱門

相關新聞

桃園群聚增3例　衛生單位漏夜安排採檢作業

桃園群聚增3例　衛生單位漏夜安排採檢作業

疫情指揮中心14日晚證實，桃園相關COVID-19群聚再增1名國中生與2名高職生確診，為西堤餐廳工讀生（案17774）的同住家人與同班同學，衛生單位正漏夜安排相關採檢作業。

即／東興國中漏夜快篩　民眾前往篩檢

即／東興國中漏夜快篩　民眾前往篩檢

瑞典第4波COVID疫情延燒　總理安德森也確診

瑞典第4波COVID疫情延燒　總理安德森也確診

中壢高商再增2生確診　同住國中生也中

中壢高商再增2生確診　同住國中生也中

快訊／西堤群聚驚傳再+3人確診

快訊／西堤群聚驚傳再+3人確診

關鍵字：

新冠新冠疫情新冠肺炎桃園機場沈政男

讀者迴響

熱門新聞

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

快訊／西堤群聚驚傳再+3人確診

Keanna澄清「天大的誤會」！ØZI經紀人解釋2人關係

快訊／桃園男大生「借朋友重機」自撞　口鼻「流腦脊液」亡

周杰倫MV最正女主角？網認證「她」狂飄仙氣

F-16V墜海組織DNA比對　確認是陳奕本人

水逆來了！4星座逆風迎接超強運　「工作+桃花」飆升

中壢高商確診女傳同班同學「全校2千人擴大採檢」

即／東興國中漏夜快篩　民眾前往篩檢

聯醫確診者偷關通風設備！院長證實：仁愛院區

給乞丐130元！她反收430萬「報恩」

新娘迎親跳熱舞　新郎暴怒推開：不娶了！

快訊／西堤打工高職生「同學家人確診」Ct值曝

男大生跟同學借重機　自撞慘死

蕾神第2季超無感　網友不買單「吐4字」揭真實原因

更多

最夯影音

更多
大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫
Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

糖炒栗子塑膠片「正確用法曝」　鋸齒壓中間大錯！關鍵是尖頭

糖炒栗子塑膠片「正確用法曝」　鋸齒壓中間大錯！關鍵是尖頭

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面