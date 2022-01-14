詭異！桃園醉漢緊抱妻子屍體躺血泊　 她喉嚨割斷多處刀傷

▲桃園市八德區葉姓男子13日下午在住家與葉姓妻子口角，葉男疑似酒醉持刀砍死妻子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子13日下午疑似與葉姓妻子起口角，竟怒持水果刀向妻子頭部亂砍，警方據報到場時，發現葉男側身抱著妻子躺在臥室，但妻子頭部有多處開放性傷口，消防人員到場時，葉妻已明顯死亡未送醫，葉男身上也有傷勢被送醫急救，現場還起出3把菜刀與水果刀等證物；檢警14日下午相驗死者，初步研判葉男涉有殺人重嫌，至於真正死因為何?待檢警進一步調查。

檢警指出，死者是49歲的葉姓女子，八德警方13日下午接獲報案指稱，八德區某民宅驚傳有人疑似自殺，警方趕抵現場處理時發現客廳並無人，在主臥室發現年約50歲葉姓男子抱著妻子，妻身上有多處開放性傷口，其中頭部等處有多處刀傷，但葉女已無生命跡象，現場遺有3把菜刀與水果刀等證物，葉男身上有多起疑似自殘傷口。

警方通知消防救護人員到場，但由於葉妻已明顯死亡並未送醫，由於現場留有不少血跡，警方除將呈現泥醉的葉男送醫治療，並報請檢方相驗葉妻。

桃園地檢署14日下午相驗死者，發現葉女頸部等處有多處開放性傷口，初步不排除是葉男酒後持刀砍死妻子，檢方將另排時間解剖釐清死因，以查明真正死因與行兇動機。

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