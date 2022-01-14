15年懸案突破了！女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

▲▼阮哲夫涉嫌殺害阿嬤一案，法官訂2月24日宣判。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

檢警調查15年前中正大學劉姓女學生失蹤案，意外發現劉女的學霸男友阮哲夫涉嫌殺害親阿嬤，並在去世阿公骨灰罐中找到阿嬤的上下排假牙，雖然阿嬤行蹤不明，但阮男矢口否認殺人，檢察官仍依殺害直系血親尊親屬等罪嫌將他起訴，台中地院今天跨海和人在美國的阮男妹妹視訊，阮女一一推翻阮男供詞，法官最後訂2月24日宣判。

36歲男子阮哲夫2007年就讀中正大學時，與同班劉姓女同學交往，劉女在某天返回彰化老家為父親慶生後即告失蹤，至今已15年，仍然音訊全無。劉女家屬去年控訴凶嫌是阮男，彰化警方重啟調查劉姓女大生失蹤案，竟然發現阮男的郭姓阿嬤7年前也無故失蹤，經前往阮男住處搜索，在骨灰罐內查獲疑似阿嬤的假牙。

此外，警方還發現，阮男涉嫌殺害阿嬤後盜領312萬元存款，並偽簽阿嬤簽名，成功詐得130萬元保險解約金，台中地檢署去年9月將阮男依殺害直系血親尊親屬等罪起訴，建請法院求處死刑。

阮哲夫否認殺害阿嬤，辯稱阿嬤是無故失蹤，期待阿嬤有回來的一天；他不知道是誰也不知何時將阿嬤的相關證件放信封內，也不清楚阿公骨灰罐內有阿嬤的假牙。

另外，阮男在測謊時，對於否認殺害阿嬤時出現不實反應，被問到阿嬤是如何死亡，掐頸、勒死導致窒息嗎？他的生理圖譜有波動，測謊未過。

台中地院今天召開辯論庭，並請人在美國的阮男妹妹以視訊方式做證，阮女說，阿嬤失蹤後，她曾問過阮男，阮男一下子說人在中南部，一下子在安養院，而且還不准她報案，令人相當可疑。

阮女還說，阮男畢業後把行李寄回家，阿嬤要她幫忙整理行李，她發現行李中有10多個牙齒有袋子包著，她曾擔任牙醫助理，一看就確定是人類的牙齒。

阮男辯稱，阮女一直在外面工作，對家裡的狀況不熟，他行李內的牙齒，是他的智齒，他坦承盜領阿嬤的存款保險金，但矢口否認殺人，審判長最後訂2月24日宣判。