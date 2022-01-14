進大樓不刷實聯制還告保全違法關電梯　檢察官發現真相是這樣

▲桃園市楊姓男子去年9月欲捐血進入大樓，搭電梯時要上樓時卻遭許姓保全攔阻關閉電源，堅持要楊刷實名制，2人發生爭執，事後對許提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子去年9月間到中壢區某大樓捐血，搭電梯時被許姓保全人員攔下要求刷實聯制，楊聲稱已經刷過，堅持搭電梯上樓再補刷，許不滿之餘關閉電梯電源，2人因而發生爭執，楊事後怒告許強制罪嫌；桃檢認為，許所為不具違法性，且盡忠職守並無不當，將楊處分不起訴。

檢警調查，楊姓男子去年9月2日上午11時許進入中壢區中央東路某大樓捐血室欲捐血，楊男搭乘電梯欲上樓時，許姓保全人員以楊未刷實聯制為由，要他刷卡後再上樓，但楊認為預約11時捐血已快遲到了，且強調自己進入大樓時已刷卡，還給許看實聯制簡訊證明。

未料許姓保全也堅持，與保全公司確認過楊並未刷實聯制，2人因此在電梯口發生爭執，許隨後以鑰匙關閉電梯電源。楊男火氣也來了，將手機實聯制簡訊給許看，2人爭執不下，楊於是報警提告。

許在檢警偵訊時辯稱，當時楊男進入大樓，卻沒有刷實聯制與量測體溫，我請他刷實聯制，楊男卻情緒激動說「到底要我刷幾次」，我向他說，進入大樓無論客人或客戶都要刷，至於樓上客戶是否要刷，是客戶與商戶之間問題，這是大樓的規定，但楊男堅持搭電梯上去，他追上去請楊稍等，但楊堅持要搭電梯上樓，因此以電梯外部鎖匙讓電梯停止運轉，楊則情緒激動說要報警，自己與楊男並不認識，也沒有仇恨糾紛等語。

楊男則認為許男已限制其人身自由，無論他是否補刷，但確實已經刷過實聯制，但許卻強制關閉電梯電源，限制其行動自由，法律並未賦予其這項權利，兩人亦互不相識，沒有仇恨糾紛等語。

桃檢檢察官根據現場監視器截圖與大樓人員證詞等證據佐證，檢察官認為，許男落實政府要求之簡訊實聯制才將電梯停止運轉，以確認告訴人是否有傳送實聯制簡訊，其目的為正當且手段妥適，盡忠職守並無任何不當，應任不具違法性，顯然不成立刑法之強制罪，復查無其他積極證據證明許有何犯行，將全案偵結不起訴處分。

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