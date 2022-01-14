受刑人「外籍兵團」逾4成越南籍　180人因毒品殺人砍樹坐牢

▲2021年9月底在我國服刑外籍人士以越南籍居多。圖為嘉義舊監獄。（示意圖／記者林育綾攝）

記者黃哲民／台北報導

在我國監所受刑人之中，還有一群「外籍兵團」因觸犯我國法律而接受刑罰，其中超過4成是越南籍，外籍受刑人入監罪名與本國囚犯相同，第1名都是毒品罪，以馬來西亞籍最多，佔比超過1/4，分居第2、3名的罪名則為殺人罪與違反《森林法》，都由越南籍受刑人包辦過半甚至全部，公共危險罪也有近7成是越南籍。

法務部矯正署統計數據顯示，2016年底至2021年9月底，全國監所收容的外籍人士每年均為5、600人，以2019年的628人最多，2016年的581人最少，總數僅佔全部收容人約1%，其中外籍男子比率為8成多到9成出頭，以2021年9月底的91.8%最高、2017年的83.4%最低。

女性外籍收容人數以2017年的102人最多、2021年9月底的48人最少，在外籍收容人總數佔比，也是以2017年的16.6%最高，2021年9月底的8.2%最低。

至於外籍收容人的國別，2021年9月底的588人中，有275名越南人，佔比46.8%最高，其次為73名泰國人、佔比12.4%，第3為馬來西亞籍55人，佔比9.4%，第4為印尼籍53人、佔比9%。

而外籍人士在我國入監服刑罪名，以觸犯《毒品危害防制條例》居冠，跟本國籍收容人相同。2021年9月底432名外籍受刑人中，有160人因毒品罪入獄、佔比37%，其次為殺人罪69人、佔比16%，第3是違反《森林法》57人、比率為13.2%，公共危險罪與詐欺罪分居第4與第5，各有23人與22人，佔比為5.3%和5.1%。

依432名外籍受刑人國別區分，越南籍以41.9%居冠，泰國籍和馬來西亞籍以12%並列第2，第3為印尼籍的8.1%。而外籍受刑人入監罪名裡，毒品罪和詐欺罪以馬來西亞籍居多，比率各為26.3%及45.5%，殺人罪以越南籍過半的59.4%最驚人，違反《森林法》更清一色是越南籍，公共危險罪也有69.6%是越南籍。泰國籍與印尼籍各以毒品罪和殺人罪居多，佔比為20%和20.3%。