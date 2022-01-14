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中壢高商學生確診停課14天　環保局連續3天校園大清消

▲中壢高商因學生在餐廳打工確診，市府環保局14日上午在學校內外進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢高商因學生在餐廳打工確診，市府環保局14日上午在學校內外進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃機群聚感染案居服員引爆銀行群聚案，有行員在西堤餐廳聚餐導致中壢高商學生因打工感染，校方14日發表聲明，學生因在職場接觸確診者而染疫，13日晚間接獲教育局通知，自14日起停課14天，學生採線上教學，期末考改採多元評量方式進行；桃園市環保局今天上午也立即派員在校園內外進行全面大清消。

▲桃園市政府環保局14日在中壢高商進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府環保局14日在中壢高商進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢高商今天發布聲明指出，本校學生因為職場打工接觸確診者而染疫，13日晚上接獲教育局通知，隨即依相關防疫規定進行後續通知作業，14日起停課14天（至27日止），學生採線上教學進行本學期未完成的課務，期末考試改採多元評量方式進行。

▲桃園市政府環保局今天上午在中壢高商進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府環保局今天上午在中壢高商進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

校方還說，學生因打工而染疫非屬自願情非得已，校方會確實依據防疫相關規定做好必要的防疫措施。全校師生近2000人，停課不停學期間，學校仍請導師持續關懷學生，並於今日起進行校園徹底清消。

桃園市政府環保局上午派出清潔大隊前往中壢高商校園內外進行全面消毒，包括教室、廁所、操場、體育館等場館全面消毒，預計將進行三天消毒作業。

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