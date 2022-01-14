南檢召開查緝民生犯罪視訊會議　宣示嚴查違法囤積哄抬物價犯行決心

▲台南地檢署召開查緝民生犯罪聯繫平臺視訊會議，宣示打擊民生犯罪的決心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近來國內民生物價波動，民眾對於「萬物齊漲」很有感，行政院委由法務部次長張斗輝擔任召集人，成立「物價聯合稽查小組」主動稽查，結合公平會、經濟部、農委會、財政部、行政院消保處等單位之力量，對不法囤積哄抬行為從速從嚴查辦。

台南地檢署為查緝違法囤積或哄抬價格等民生犯罪，亦啟動查緝民生犯罪聯繫平臺，並為因應近日新冠肺炎疫情升溫，減少與會者舟車勞頓，於14日上午邀集台南市警察局、調查局台南市調查處、台南市衛生局、消保會等相關機關，召開查緝民生犯罪聯繫平臺視訊會議，宣達法務部及台灣高檢署相關函示及目標，並揭示查緝此類民生犯罪所涉刑事法律規定，且由台南市政府法制處主任消保官提出業務報告，再就查緝相關違法犯行之因應作為進行意見交流。

台南地檢署檢察長葉淑文，會中指示與會之警察、調查、衛生、消費者保護等相關機關相互結合、建立密切之橫向聯繫管道，全力共同查察違法囤積哄抬之不法行為，若涉及刑事不法，依法速查嚴辦，若涉及行政罰（如公平交易法第25條），則由目的事業主管機關依法查處，以遏止違法情事，以期共同維護國內民生物價穩定，使人民生活安定。