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社會 社會焦點 保障人權

南科焦屍／街頭談判刺殺情敵　載屍50公尺開油箱漏油殘忍燒屍

記者林悅／台南報導

台南市新市區南科園區，29日清晨發生機車火警，消防人員迅速滅火，但見一具焦屍趴在機車上，經檢視發現死者腹部有刀傷，經通報保二南科中隊查處，警方調查發現葉姓死者與涉案洪姓男子案發前發生毆鬥衝突，洪男涉嫌刺殺葉男，並以葉男機車雙載運屍到現場縱火，警方緝獲洪嫌於下午移送台南地檢署偵辦中。

▲台南市新市區南科園區迎曦湖環東路一段，清晨發生一起火燒車命案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新市區南科園區迎曦湖環東路一段，清晨發生一起火燒車命案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新市區南科園區迎曦湖環東路一段，清晨發生一起火燒車命案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局於29日清晨5時16分許據報，新市區南科園區迎曦湖環東路一段，發生火燒車事件，消防局據報派員前往，迅速將火勢撲滅後，惟在起火燒到剩車架的機車上，發現一具焦屍，經檢視該具男屍腹部有刀傷，消防局及台南市警善化分局馬上通報轄區保二總隊第一大隊第二中隊（南科中隊）警方前往查處。

▲台南市新市區南科園區迎曦湖環東路一段，清晨發生一起火燒車命案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經保警調閱監視器過濾追查，查出死者為37歲的葉姓南科工程師，葉男案發前疑似和一名洪姓男子，在命案現場附近馬路上發生衝突鬥毆，洪男涉嫌持刀刺殺葉男腹部，並以葉男機車雙載方式，將葉男載到案發現場50公尺遠的路旁，並打開油箱漏油點火，縱火毀屍，其作案手段相當兇殘。

▲台南市新市區南科園區迎曦湖環東路一段，清晨發生一起火燒車命案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

保警案發後派員將洪嫌緝獲，帶回隊部深入追查釐清偵辦中。初步了解，葉男疑與洪嫌因一名女子發生感情糾紛，29日清晨洪嫌前往南科園區去堵葉男，雙方在街頭發生衝突，洪嫌涉嫌憤而行兇。

▲台南市新市區南科園區迎曦湖環東路一段，清晨發生一起火燒車命案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南科保警中隊副中隊長陳明仁指出，有關涉嫌人犯案過程及犯案動機目前已報請檢察官指揮偵辦，死者由檢察官會同法醫相驗，目前從監視器影片發現死者與涉案人2人在命案現場附近發生推擠衝突，行兇刀械去向尚在調查中。

▲台南市新市區南科園區迎曦湖環東路一段，清晨發生一起火燒車命案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

保警於29日下午2時多將洪嫌移送台南地檢署由檢察官複訊，檢方表示本案將待檢察官訊問完畢再作回應。

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