銀行群聚狂燒14人！1情況讓「實聯制糗大了」　PTT怒：自己回想？

▲中壢聯邦銀行健行分行，3名行員因接觸過確診居服員而染疫。（圖／翻攝自Google地圖）

記者周亭瑋／綜合報導

桃機群聚持續延燒，現在又燒到銀行行員，光是中壢聯邦銀行，目前就累積14例確診。對此，有網友質疑，銀行明明是執行實聯制最徹底的地方，結果還要半夜公告找人，不禁吐槽「這樣乾脆停掉！」

這起桃園機場群聚案中，染疫的居服員（案17472）戴口罩到中壢聯邦銀行洽公，卻仍突破防護傳染給3名行員，而銀行這條線目前已累積14名確診。

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眼看本土案越燒越大，就有網友發文檢討，實名制到底對疫調有沒有幫助，「每次有本土案例都要急尋？例如這次銀行案件還要半夜找人注意公告，現在進出銀行辦事，保全不是都會要求掃QR Code及檢查簡訊嗎？怎麼現在出事反而不利用？所以當人民白癡，浪費時間跟錢填表跟掃碼，擾民很爽哦？」

▲鄉民們認為，若實聯制發揮不了作用乾脆停掉。（圖／翻攝自PTT）

看法引爆共鳴，大票鄉民也留言回應，「投資電話今天接3通了」、「有幫助...對防疫儀式感」、「刷安心的，尾牙照辦，婚宴照吃」、「讓民眾有參與感」、「事實証明只有投資詐騙能找到你，政府無法」、「自己回想啦」。

但也有人緩頰，大呼「對疫情絕對有幫助，只是現在大家也要刷不刷就真的沒屁用了，你看餐酒館才抓到14人，然後又不公布是哪間餐酒館。」

不過這番話立刻被打臉，網友們紛紛認證，銀行是貫徹實名制最嚴謹的場所，「你以為門口保全真的吃素？」「去銀行辦事不登記，保全阿北會在那裡大聲罵人的。」