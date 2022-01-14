聊王蕾之戰！呂捷爆「我們沒比較高尚」　加碼開箱年菜組合讚翻了

記者黃可昀／綜合報導

補教名師呂捷近期開了Podcast新節目「跟著呂捷relax」，第一集來聊吵得沸沸揚揚的「王蕾之戰」，請來資深媒體人王世均一起分享看法。呂捷中肯坦言，「當你在說人家偷吃的時候，你有沒有想過要偷吃，你可能有啊，你只是沒能力沒機會而已嘛！」

▲呂捷開Podcast新節目。（圖／翻攝自呂捷歷史-朕即天下！）

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「跟著呂捷relax」第一集聊王力宏與李靚蕾的離婚風波，呂捷在節目中提到，「偷吃」這個想法或許很多人都有想過，也許只是一閃而過的念頭，但會被理智、道德觀念給壓抑下來，「你說我沒有偷吃，那你有沒有想過偷吃嘛？那如果有想過，你沒有比他（王力宏）高尚嘛。」

呂捷也提到，現在沒偷吃不代表以後都不會，不是說人都想過偷吃，而是這屬於人性，王力宏事件的真相為何？追根究底還是只有當事人最清楚，「只要你不是用違法的手段，其實關你屁事啊？」外界真的沒有資格評斷或是定罪。

▲阿一鮑魚推出的年菜。（圖／記者湯興漢攝）



「跟著呂捷relax」第二集也在昨天（13）正式播出，呂捷與身兼阿一鮑魚執行長的王世均一起開箱年菜，這次阿一鮑魚推出的「四大珍饈富貴團圓年菜」共有6道菜色，包括鮑參花膠港式盆菜、國宴魚翅西魯肉、鯧盛有魚靚湯炊粉、太極雙味鰻魚米糕、鮑魚瑤柱烏骨雞湯及蘇杭寶塔一刀肉，有雞有魚十分豐盛，重點是只要加熱就能上菜，原價1萬6360元，在東森購物購買只要3980元，收聽呂捷的「跟著呂捷relax」Podcast還能享有折扣碼優惠，下單加碼再回饋東森幣。

阿一鮑魚「四大珍饈富貴團圓年菜」有多好吃口說無憑，阿一鮑魚執行長王世均在錄完Podcast之後，立刻邀請呂捷當見證人，直接現場加熱品嚐，開動前呂捷還笑說要是不好吃他絕對會誠實告訴聽眾。

沒想到6道菜吃完一輪下來，每樣都讓他讚不絕口，直呼根本主婦「過年最大福音」，不趕快訂不行。阿一鮑魚「四大珍饈富貴團圓年菜」以鮑魚、魚翅、海參、花膠四大珍饈做為主題，包含鮑參花膠港式盆菜、國宴魚翅西魯肉、鯧盛有魚靚湯炊粉、太極雙味鰻魚米糕、鮑魚瑤柱烏骨雞湯及蘇杭寶塔一刀肉共6道佳餚，有雞有魚有肉超級豐盛，光是擺上桌視覺就超霸氣，讓人忍不住先吃。

►呂捷Podcast：https://linktr.ee/ettodayvgsshow

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