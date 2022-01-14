51歲男不聽老婆勸　打疫苗「猛罐6瓶白酒」暴斃　屍體僵硬才被發現

▲男子被發現時已經全身僵硬，初步判定死亡時間至少超過6小時。（圖／ch7）



記者王佩翊／編譯

泰國一名51歲男子疑似在接種完第2劑疫苗後，獨自一人灌了5瓶白酒，最後被發現暴斃在自家。據悉，死者的妻子知道先生愛酗酒，因此還特地他叮嚀千萬不要在施打疫苗後飲酒，怎知太太出門工作後，死者便一口氣乾了5罐大小不一的白酒，疑似因此喪命。

根據泰媒《7頻道HD》報導，死亡的51歲男子平時和妻子同住，兩人因為熱愛動物，因此在住家旁邊飼養了上百隻的流浪狗。11日當天死者的妻子因為工作沒有回家，獨留丈夫和2隻失明的狗狗在家。她12日當天下午2時左右，和另外2名志工們一起帶著準備要餵食給流浪動物的食物回家，然而平時都會出來開門的丈夫卻不見身影。

▲警方在男子的屍體旁發現5個空酒瓶。（圖／ch7）



她大聲地呼喊先生的名字後仍未獲得回應，隨後她透過窗戶往家裡看，但卻看到室內的燈是開著的，而先生卻躺在床上一動也不動。她企圖用竹棍撬開窗戶，但仍未果，因此只打電話報警。警方趕往現場後，隨即撬開屋門，但卻發現51歲的死者早已沒有呼吸心跳，全身僵硬，沒有傷痕，初步判定死亡時間至少有6小時。

警方同時也在男子身旁發現5瓶大小不等的白酒空酒瓶，不排除死因與酗酒有關。目前男子的遺體已經交由法醫相驗，以釐清詳細死因。死者的太太則表示，自己的先生才剛打完第2劑疫苗，儘管醫生一再囑咐不能喝酒，但他的先生酗酒，有可能就是趁著她不在家，獨自一人偷偷喝酒，才會發生憾事。

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