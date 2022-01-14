▲台中宣布明起15校戶外教學延後，疫苗五箭齊發拼單周40萬劑。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

全國疫情拉警報，台中市長盧秀燕今天宣布，於1月17日至23日一週內，規劃五箭分流接種，挑戰單周施打40萬劑疫苗。另外，教育局也已連絡各校，希望延後戶外教學，原定17、18出發的15個學校也都延後或取消，至於取消行程衍生的費用，市府也會補貼經費。

盧秀燕今天前往西區公所揪團接種新冠疫苗，盧秀燕強調，目前台中超前部署，沒有本土個案，大家可以放心。

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盧秀燕宣布，台中將於1月17日至23日一週內，規劃五箭分流接種，第一箭將於第19期1922預約平台開設第三劑接種量能約14.3萬人次、第二箭於非平台(各院所開診)約10.6萬人次、第三箭提供65歲以上市民第三劑5天快打站約15.1萬人次、第四箭提供公園和百貨等每週外展接種站及第五箭企業、公司行號揪團接種，只要揪滿50人就可以與衛生局聯繫，由醫護前往公司施打，五箭齊發，力拚一週完成40萬人次量能，1月31日前要拼到67萬人次！



衛生局表示，為讓市民安心過年，台中市將挑戰一週40萬人次接種，其中1922預約平台14.3萬個第三劑接種名額，包含BNT、默德納、高端及AZ疫苗，將於1月15日上午10時至16日中午12時止受理預約，只要於1月23日與第二劑接種間隔滿12週即可至1922預約平台預約，可於1月17日至23日間依預約時間，攜帶健保卡及黃卡前往接種。