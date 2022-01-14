疫情明年還沒完！何美鄉：要接受事實　曝「這時間」感染最有利

▲專家認為，病毒總有一天會進國門，但要先思考自己想用什麼狀態去面對病毒。（圖／記者劉亮亨攝）

記者張乃文／台北報導

面對國內外疫情夾擊，中央流行疫情指揮中心多頭燒，即便先前有「與病毒共存」的聲浪，但現階段指揮中心仍選擇全力圍堵。而中研院生醫所兼任研究員何美鄉則提到「自然免疫」的概念。她指出，病毒不會消失，就算是明年也還是要面對疫情，大家要想好的就是「何時受到感染最有利？」，當然是「春暖花開」之時。

何美鄉在公視節目「有話好說」談及疫情現況和應對心態。她直言，我們都要有個概念，「病毒不會消失」，今天沒碰到，明天就會碰到，明天再沒碰到，也會是下個月，總有一天會遇到；當你一定要被感染時，非不得已要被一個病毒感染，要選哪個？她說，「Omicron」會是目前最佳選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我們要接受事實」就算明年也還是會面對這個疫情，何美鄉要大家思考，現階段科學家已經盡了最大的力，無論是發展疫苗，或是研究施打第三劑來阻擋病毒，但結果就是，仍有40%的人會受到感染，因為保護力最高就是6成。

何美鄉表示，一定無法阻擋病毒進國門，藉時很多地方都會有病毒了，且國門一開，檢驗到陽性個案，最多也只能做到稍微隔離，換言之，當我們都會面對病毒時，你想成為是施打過疫苗的、還是沒打過的？還有「什麼時候受到感染最有利？」當然是春暖花開的時候。

因此，何美鄉給大家一個方向，她個人很支持指揮中心指揮官陳時中現在為了阻擋病毒所做的決策，就是因為要等到這個冬天過了，西方國家的疫情再緩和一些，國內疫苗打得更好時，為自己裝備好，可以開國門。但同時也是希望屆時面對病毒時，「它對我們來說，不再是個威脅。」