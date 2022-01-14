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8年家事都我做！家庭煮夫離婚提補償「獲賠6.5萬」　網嘆也太少了

▲家事,洗衣服,煮飯,打掃,家庭主婦（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲家事分配要夫妻達成共識。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

做家事要不要獲得經濟補償？大陸吉林一對夫妻訴請離婚，李姓丈夫認為自己作為「家庭煮夫」，應得到經濟補償，最終法院判決王姓妻子給付李男補償款1.5萬元（人民幣，下同，約新台幣6.5萬元）。對此網友一致認為「補償太少了」，直言「說白了，家務帶孩子不值錢」。

綜合陸媒報導，王女與李男是自由戀愛後登記結婚，婚後育有一子一女，但兩人經常因家庭生活瑣事發生矛盾。王女2012年起就獨自外出打工，兩人分居後，婚生子女跟隨父親生活，王女對孩子則較少照料。

王女去年7月起訴離婚。在訴訟期間，李男提到自己作為「家庭煮夫」，日常要照顧孩子料理家務，為家庭付出應盡的義務，離婚應該得到經濟補償。

法院審理認為，原被告因家庭生活瑣事引起夫妻感情不和，調解和好無效，應當准予離婚。此外，由於原被告婚姻關係存續期間，因李先生負擔較多撫育子女的義務，王女士應當給予適當補償。綜合王女士的經濟收入情況以及當地生活水準，法院最終判決王女士給付李先生補償款15000元。

法院提到，去年1月1日《中華人民共和國民法典》實施後，無論何種財產制，夫妻離婚時，男方或女方均可提出家務勞動補償的主張，也就是說家務勞動補償制度，保護了那些為家庭付出勞動多的一方合法權益。

▲▼ 微博評論。（圖／翻攝自微博）

▲微博評論。（圖／翻攝自微博）

對此網友一致認為「補償太少了」，「八九年時間，一萬五就打發啦？」、「只能說，婚內家務不值錢，少當家庭主婦/夫」、「這個故事告訴我們，不管男女，養孩子、做家務的價值，都不太可能被承認」、「說白了，家務帶孩子不值錢」、「果然，捨去工作犧牲自己在家帶孩子不值得，一萬五，請個保姆都請不不了幾個月」。

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