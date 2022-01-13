空姐訴離爭撫養權！法官寫千字信給8歲童：愛你的爸媽是最棒的

▲高雄少年及家事法院法官朱政坤審理華航空姐聲請和丈夫離婚一案時，在判決書文末暖心寫下千字文告訴8歲童，「不是你的錯」。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

父母離婚，受傷最深的必定是孩子。高雄少年及家事法院法官朱政坤審理華航空姐聲請和丈夫離婚一案時，空姐和丈夫2人互相攻防，爭奪8歲幼子撫養權與撫養費，朱深知父母吵架撕破臉到必須離婚，影響對大的必定是孩子，在判決書附記寫下千字白話信，暖心告訴8歲童，「爸媽離婚不是你的錯，你沒有做錯任何事情。」

高雄少年及家事法院法官朱政坤審理華航空姐聲請和丈夫離婚一案時，空姐和丈夫2人因雙方價值觀、金錢等習慣不同，進而衍生至對對方原生家庭的不滿，原本和滿的夫妻瞬間反目成仇，分居3年後問題仍無法解決，讓空姐怒向法院訴請離婚，但丈夫卻拒絕離婚，雙方撕破臉互相攻防，除爭執是否繼續維持婚姻關係外，更爭奪2人所生的8歲幼童撫養權。

▲空姐和丈夫2人因雙方價值觀、金錢等習慣不同，進而衍生至對對方原生家庭的不滿，怒向法官訴請離婚。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



法官朱政坤先是以法官的身分，審理華航空姐夫妻2人的案子，依照種種證據與證人證述等，判准空姐和其丈夫離婚，而丈夫得依表定時間與其8歲幼子會面交往外，每月也必須給付10800元的撫養費。

待判決完成後，朱政坤也卸下法官的身分，以一個「叔叔」的角色，在判決書的附記寫下簽字白話信，向此次案件中的8歲幼童表示，「不曉得你會不會看到這篇判決...很抱歉只能用這種方式跟你說話，因為工作關係，我必須公平地在你的爸爸媽媽之間，決定他們的婚姻能不能繼續，跟你之後要跟誰住在一起。」

朱政坤指出，卸下法官身分後，他覺得他有必要也有責任特別對8歲童說些什麼，「因為你才是這個案子裡被影響最深的人，你絕對不該只是判決書裡被提到的一個名字」。朱正坤溫柔地向8歲童表示，「這幾年來，辛苦你了...在爸媽的衝突中，相信你依定無數次的在問『為什麼爸爸媽媽要吵架？』、『我是不是做錯了什麼？』，但叔叔要告訴你，你沒有做錯任何事情，儘管壓力很大，你還是這樣愛你的爸爸媽媽，真的是一個很棒的孩子。」讓人看了相當溫馨。

朱政坤全文

給丙○○：

你好，我是2020年在法院跟你說話的那個法官叔叔，不知道你還記不記得。不曉得你會不會看到這篇判決，如果看到的話，希望你把下面這些話看完。

很抱歉只能用這種方式跟你說話，因為工作的關係，我必須公平地在你的爸爸媽媽之間，決定他們的婚姻能不能繼續，跟你之後要跟誰住在一起，所以只能在這些事情在我手上告一段落的時候，寫下這些話。

這段前面寫的東西，是叔叔身為法官，必須把爸爸媽媽在爭的事情說清楚，寫下來，讓看判決的人了解我為什麼要這樣做決定，但我覺得，自己有責任要特別對你說一些話，因為你才是這個案子裡面被影響最深的人，你絕對不該只是判決裡面被提到的一個名字而已。

首先要說的是，這幾年來，真的是辛苦你了，叔叔在你這個年紀的時候，天天都只需要想著放學要去哪裡玩，晚餐要吃什麼這類的小事，但你卻在承受著本不該是在這個年紀應該承受的壓力跟辛苦。

在這個案子裡面，叔叔開庭跟寫判決的對象形式上是你的父母，但我知道，其實真正影響最大，受傷最深的，絕對是你，在爸媽的衝突當中，相信你一定無數次的在問「為甚麼爸爸媽媽要吵架？」、「我是不是作錯了甚麼？」。所以，叔叔在這邊要再一次告訴你，辛苦你了，但在爸爸媽媽的吵架裡面，你真的沒有做錯任何事情。雖然我們只說過一次話，但從你的言談中，叔叔看得出來，儘管這麼辛苦，壓力這麼大，你還是這樣的愛你的爸爸媽媽，真的是個很棒的孩子。

再來，在跟你聊天（法律用語：陳述意見）的時候，我有再三的跟你保證，你說的話，法官叔叔「一個字」都不會讓別人知道。真的，就算到了寫完這個判決的最後，叔叔都還是沒有讓你跟我說的話，讓當天在場以外的其他任何人知道，因為你是個好孩子，你不該因為說了自己想說的話，受到任何其他的壓力。

也希望你知道，叔叔作的決定，不敢說正確，但絕對是思考過手上的一切證據之後才作的，絕對不是，也絕對不會只因為你說的哪句話，就做出上面的決定。如果之後因為這個決定，爸媽或是你有任何不開心，叔叔跟你說聲「對不起，是我能力不好」，但真的，絕對不是因為你說了，或沒說甚麼的關係。

最後，叔叔想跟你說，你的爸爸媽媽真的都非常愛你，或許在這幾年他們的爭吵過程當中，你覺得很辛苦、很累，但叔叔相信（至少在這一年多來看到的），他們都很努力的用著自己的方法在愛你，或許有些方式讓你不開心，但他們都真的相信，用他們自己的方法這樣愛，對你最好。也因為這樣，叔叔上面在寫那些寫給你爸爸媽媽（還有其他大人）看的判決的時候，真的非常掙扎，因為法律的規定，叔叔除了要寫爸爸媽媽他們的婚姻是不是真的已經沒辦法了以外，還必須去寫「他們誰錯比較多」，於是你在上面會看到很多很多他們互相攻擊的話。

叔叔判決裡面的文字，很努力的想要嘗試不要讓太多不必要的攻擊出現，希望盡量不要讓你感覺爸爸媽媽哪邊不好，但叔叔相信不只你，任何小朋友看到爸爸媽媽這樣，一定都會非常難過。其實說真的，叔叔真心希望你通通不要知道，因為那些都是他們為了分開或繼續在一起，還有為了希望能夠取得照顧你的資格，而必須這樣互相攻擊。事情的真相是甚麼，其實除了他們自己，叔叔相信沒有人知道。

叔叔也只是從手上的證據，去得到一個接近的「事實」，之後如果還有繼續的法律過程，其他法官可能也有不一樣的「事實」，或許跟叔叔說的完全不一樣也不一定。但是，請你一定要相信的是，希望你幸福，愛你的爸爸媽媽，他們都是最棒的，這些才是真的「事實」。

最後，不管爸爸媽媽的婚姻能不能繼續下去，叔叔都衷心希望你能快樂的長大。寫到這裡，叔叔向我的神明祈求：希望你覺得難過、困難的時候，祂能夠成為你腳前的燈，路上的光。祝你一切平安，身體健康。