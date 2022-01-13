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李靚蕾「最大敵人不是王力宏」！她曝心太軟2關鍵：全盤皆輸

▲李靚蕾、王力宏因探視孩子一事又鬧出風波。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏Instagram）

▲李靚蕾、王力宏因探視孩子一事又鬧出風波。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏Instagram）

記者李佳蓉／綜合報導

李靚蕾11日晚間再發文，控訴王力宏在未經自己的同意下，帶3名陌生男子來到家門口企圖硬闖，嚇哭小孩，她為此怕得報警求助。蕾宏第二季開戰，知名兩性作家欣西亞心疼分析，「我覺得李靚蕾最大的敵人自始至終都不是王力宏，而是她自己」，2關鍵點出她實在是心太軟。

兩性作家欣西亞今日在粉專發文直言，李靚蕾最大的敵人是她自己，原因出自於心太軟。從新聞側面了解，王力宏打算破門而入時，李有立刻報警，值班員警也有接到電話，表示若有立即的安全顧慮立即派人前往，但她聽完後則表示，「現在要顧小孩，沒有時間，不用，我跟律師討論，再考慮看看。」隨後掛上電話。

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欣西亞寫道，雖說為母則強，但顧慮孩子處境，必須考慮的層面確實很多，沒在第一時間完成報警，除了照顧孩子沒時間，她認為還考量「擔心員警到場更嚇到孩子，以及為王留餘地。」若警察上門，情況勢必更針鋒相對，也會變得無比難堪。

▲王力宏友人「熟黑道」有前科！李靚蕾人身受威脅…崩潰發不自殺聲明。（圖／翻攝自Instagram／jl.leile）

▲王力宏帶3名男子前去昔日和妻兒童住的豪宅。（圖／翻攝自Instagram／jl.leile、Facebook／王力宏）

此外，欣西亞表示，若孩子看到警察上門後，父親又在警察陪同下離開，孩子對父親的認知是否變得更負面？「這恐怕是一路走來極力在孩子面前維護王力宏父親形象的李靚蕾不願所見的。」

欣西亞也從2關鍵分析「李靚蕾心太軟」，第一，婚後包容王力宏種種荒唐的行徑不難看出，對在愛裡的女人來說，「軟土深掘」是對李靚蕾最好的形容，因為念舊情份、因為還深愛著，所以即使有種種毀盡自己三觀的念頭，也選擇退讓與包容，導致自己任人踐踏、全盤皆輸。

再者則是為了孩子，欣西亞認為，多少在婚姻裡遭受暴力、羞辱、背叛的女人，最後仍盡力維持父親在孩子心中的形象，就怕孩子對父親產生負面感受，因此綁手綁腳，「否則，如果手上握有有力證據卻遲遲不用，並非她沒有，只因為在李靚蕾心裡：『王力宏再惡劣再對不起我，他終究是孩子的爸』。」

欣西亞不捨李靚蕾，認為她一顆心不是硬不起來，而是身上包袱太多，單槍匹馬、單打獨鬥是她現在的處境，「不想看見她孤立無援，但起碼可以為她打氣加油！」

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